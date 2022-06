¡Un infierno! Cartelera, horarios y TV del increíble UFC Vegas 57 del sábado

Este sábado por la noche, el UFC Vegas 57 entregará un emocionante evento de Artes Marciales Mixtas. En el Apex de Nevada, la compañía presenta a varios de sus mejores peleadores, en una cartelera que dejará seguramente mucho para analizar. Con una estelar de lujo y doce contiendas en total, los fanáticos de las MMA en el planeta saben que no podrán siquiera suspirar entre cada una de ellas.

En la estelar, el clasificado mundial número once de la división de Peso Ligero, el armenio nacionalizado ruso, Arman Tsarukyan, chocará contra el número doce de las 155 libras, el polaco Mateusz Gamrot. Esta será la batalla principal de la cartelera del UFC Vegas 57, la que se llevará a cabo este sábado, 25 de junio, en el UFC APEX de Las Vegas, Nevada. Sin dudas, una batalla que podría terminar antes de las cartas de los jueces.

Cabe resaltar que Tsarukyan, que es conocido como "Ahalkalakets", tiene 25 años de edad y quiere conseguir su sexta victoria al hilo. Eso, tras derrotar a Olivier Aubin-Mercier, Davi Ramos, Matt Frevola, Christos Giagos y al español Joel Álvarez. Su última caída fue por decisión unánime con Islam Makhachev en abril del 2019. Gamrot, apodado "Gamer", tiene 31 años y arriba a este duelo en búsqueda de su cuarto triunfo consecutivo. Viene de ganarle a Scott Holtzman, el veterano Jeremy Stephens y Carlos Diego Ferreira.

Cartelera del UFC Vegas 57

Estelares

Peso Ligero: Arman Tsarukyan vs. Mateusz Gamrot.

Peso Welter: Neil Magny vs. Shavkat Rajmonov.

Peso Pesado: Josh Parisian vs. Alan Baudot.

Peso Ligero: Thiago Moises vs. Christos Giagos.

Peso Gallo: Nate Maness vs. Umar Nurmagomedov.

Peso Mediano: Chris Curtis vs. Rodolfo Vieira.

Preliminares

Peso Semi-Pesado: Carlos Ulberg vs. Tafon Nchukwi.

Peso Pluma: Shayilan Nuerdanbieke vs. TJ Brown.

Peso Gallo: Raulian Paiva vs. Sergey Morozov.

Peso Mosca: JP Buys vs. Cody Durden.

Peso Gallo: Brian Kelleher vs. Mario Bautista.

Peso Paja femenino: Vanessa Demopoulos vs. Jinh Yu Frey.

Horarios

Estelares

Ecuador: 21:00.

Colombia: 21:00.

Perú: 21:00.

Argentina: 23:00.

Chile: 22:00.

España: 04:00.

Ciudad de México: 21:00.

Nueva York: 22:00.

Preliminares

Ecuador: 18:00.

Colombia: 18:00.

Perú: 18:00.

Argentina: 20:00.

Chile: 19:00.

España: 01:00.

Ciudad de México: 18:00.

Nueva York: 19:00.

Transmisión

El UFC Vegas 57 de este fin de semana será transmitido por ESPN y Star +.