Un informe de Ambiente contradice a la subsecretaria de Conservación y Áreas Protegidas

Hace unos días, después de tomar estado público (por el informe de DIARIO HUARPE) la escandalosa y polémica situación que se está viviendo en las Lagunas de Guanacache, la subsecretaria de Conservación y Áreas Protegidas, Alejandra Cano, salió a decir en todos los medios que la consultaron (incluido DIARIO HUARPE), que el problema y sus causas, en cierta medida, no eran tal, ya que todo se enmarcaría en las consecuencias de la crisis hídrica que azota a la provincia

Textualmente la funcionaria dijo:

“Hay una serie de problemas, entre ellos que no llueve. Este tipo de regímenes son pluviales, por lo tanto, si no llueve tenemos problemas". Luego agregó:"Estamos por una crisis hídrica. No hay agua, esta es una realidad y la conocemos todos”. Y por último: “No existe ningún tapón en el Canal 4” (ver MIRÁ TAMBIÉN).