Un juvenil dejó Velez por la patria potestad y firmó su primer contrato en Juventus

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El juvenil argentino Matias Soule, ex Vélez Sarsfield, firmó su primer contrato profesional con Juventus de Italia, luego de abandonar la institución de Liniers por la patria potestad, informó el periódico deportivo italiano La Gazzetta dello Sport.



Soule, mediocampista ofensivo categoría 2003, oriundo de Mar del Plata, escribió en las redes sociales: "Estoy muy feliz por firmar mi primer contrato profesional con la Juventus gracias a este club por confiar y en mis seres queridos que siempre me apoyaron".



Debido su corta edad, el argentino no podrá formar parte del equipo profesional de Juventus, por lo que el club deberá destinarlo al equipo sub 23 o a la división "Primavera", en el que juegan chicos menores de 20 años.



Soule forzó su salida de Vélez durante el año pasado y recibió amenazas por parte de hinchas en las redes, según denunció su representante Martín Guastadisegno.



El juvenil, campeón con la octava división de Vélez, dejó el club con el mismo recuerdo que lo hizo Benjamín Garré -nieto de Oscar, campeón del mundo con Argentina en 1986–, que en 2016 marchó al Manchester City de Inglaterra y en este mercado de pases fue repatriado por Racing.