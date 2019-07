Un local vende porciones de los bordes de la pizza

Una cadena de comida rápida estadounidense realizó hace algunos días el lanzamiento de su nuevo producto y fueron muchos los que pensaron que era una broma. Se trata de “Just the Crusts” y son los bordes de la pizza que se ofrecerán en una caja de cartón y costará 2.75 dólares.

En su lanzamiento el local Villa Italian Kitchen anunció que su “nuevo” producto es con “la parte favorita de todos de la pizza”.

Este alimento estará a la venta a partir del 18 de julio próximo en Estados Unidos.

En las redes sociales mucha gente criticó la idea y se burló asegurando que están dispuestos a comerse sin ningún problema la parte que no es el borde y que parece que en los locales agarraron las partes que no se come la gente y los pusieron en la caja.

Fuente: Telefé Noticias.