Un mega operativo antimafia en Italia concluye con más de 300 arrestos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Unas de 300 personas, entre ellas un ex senador, fueron arrestadas hoy en Italia en un mega operativo contra los clanes de la mafia calabresa 'Ndrangheta'.



La Fiscalía anti mafia de la ciudad de Catanzaro, en Calabria, que conduce Nicola Gratteri comandó un operativo para desarticular a los clanes Mancuso y Limbadi, ligados a una organización criminal calabresa en el sur de Italia, informó la cadena pública RAI.



El resultado de los operativos, en los que se secuestraron 15 millones de euros e incluyeron también algunas detenciones en Alemania, condujo a más 260 personas a prisión, mientras que otras 70 terminaron con arresto domiciliario.



Según La Repubblica, el operativo que también investigó a otras 82 personas que no fueron detenidas, involucró a más de 2500 efectivos del cuerpo de carabineros locales.



Entre los detenidos se encuentran el ex senador de la derechista Fuerza Italia, Giancarlo Pittelli, y un asesor del centrista Partido Democrático, Nicola Adamo.