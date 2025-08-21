El pasado miércoles 20 de agosto ocurrió una nueva amenaza de bomba contra el Centro Cívico. En menos de un día de investigación, se pudo confirmar que el autor es un menor de 14 años. De hecho, fue su madre quien lo entregó ante las autoridades.

Según explicó Ignacio Achem, fiscal del caso, la madre del niño lo llevó voluntariamente a la comisaría más cercana ayer, sobre las 23:00 horas, tras enterarse de las noticias relacionadas con el caso. El propio fiscal se constituyó en la comisaría donde tuvo contacto con la madre y el niño. El menor realizó manifestaciones voluntarias sobre lo ocurrido, contadas por su madre.

Publicidad

La causa fue inmediatamente derivada a la Justicia de Menores. El fiscal destacó que, al tener 14 años, el menor es inimputable bajo la ley argentina, lo que implica que no enfrentará consecuencias penales. Achem también mencionó que la antena de impacto de la llamada inicial se ubicaba en la zona del Centro Cívico, lo que sugiere que el llamado se hizo desde las inmediaciones del edificio.

Por otra parte, hay que recordar casos similares al de este menor. No hace mucho tiempo, dos menores de edad hicieron una amenaza de bomba a la escuela Ingeniero Rogelio Boero. Al no poder ir presos por el hecho, fueron condenados a pagar cuatro millones de pesos, debido al costo del operativo de evacuación y comprobación de un posible artefacto explosivo en el edificio.