Un muerto y dos heridos tras enfrentamiento armado en Loma Hermosa

POR AGENCIA TÉLAM

Un hombre fue asesinado de un tiro en la cabeza y otros dos resultaron heridos de bala tras un enfrentamiento entre bandas en la localidad bonaerense de Loma Hermosa, informaron hoy fuentes policiales.



El hecho ocurrió anoche, en la calle Las Calas al 7900, entre Los Pinares y Las Petunias, en dicha localidad ubicada entre los partidos de Tres de Febrero y San Martín, en el noroeste del conurbano.



Fuentes policiales informaron a Télam que personal de la comisaría 5ta. de Billinghurst se trasladó hasta el lugar luego de recibir un llamado al 911 que alertó sobre un enfrentamiento armado.



Al arribar, los efectivos constataron que un hombre de unos 35 años, aun no identificado, yacía muerto en la vía pública, con una herida de arma de fuego en la cabeza, a la altura de la nuca, dijeron los informantes.



Según las fuentes, los policías luego conocieron que momentos antes habían ingresado al Hospital Bocalandro de Loma Hermosa un hombre de 45 años y un adolescente de 15 con sendos balazos en abdomen y muslo, respectivamente.



De acuerdo a los pesquisas, estas dos personas, que se encuentran fuera de peligro, resultaron heridas en el mismo enfrentamiento en el que asesinaron al hombre no identificado, aunque la principal hipótesis apunta a que ambos no estaban involucrados en la pelea sino que estaban circunstancialmente en el lugar del hecho.



Lo ocurrido es investigado por personal de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 del Departamento Judicial San Martín, que esta tarde realizaba distintas diligencias en procura de identificar al hombre asesinado y a los autores del crimen.



Para tales fines, los pesquisas buscaban testigos y analizaban las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona.