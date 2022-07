El fuego nuevamente consumió una zona del departamento Pocito. El incendio se inició cerca de las 16 horas en Calle 14 y Ruta Nacional 40. En el lugar debieron trabajar tres dotaciones de Bomberos Voluntarios del departamento y dos dotaciones más de los Bomberos de la Policía, apoyando con el camión cisterna. Por las llamas, las casas cercanas al foco corrieron serio peligro. Por el momento se desconoce cuál habría sido el origen del mismo, pero se presume que podría haber sido intencional.

Luego de los trágicos incendios que se dieron en la provincia el pasado 6 de julio, durante los cuales se quemó gran parte del Parque Sarmiento en Zonda y la vivienda de un anciano en el departamento Pocito, nuevamente un voraz siniestro consumió en la tarde de este viernes gran parte de pastizales y puso en riesgo varias viviendas aledañas al gran foco.

Fue necesaria la presencia de cinco dotaciones de Bomberos presentes en el lugar para intentar controlar las llamas. Agustín Moya, Bombero Voluntario de Pocito, dijo a DIARIO HUARPE que el foco comenzó sobre unos pastizales de Calle 14, unos 400 metros al este de Ruta Nacional 40. "El incendio ya está controlado, pero fue necesario un gran grupo de personas trabajando. Afortunadamente, no hubo que lamentar perdidas materiales, pero las llamas estuvieron muy cerca de las casas del lugar", explicó.

Pese a que las llamas estuvieron apenas a unos 20 metros de las viviendas, no hubo que evacuar. "Es zona de fincas y fueron seis casas las que estuvieron en peligro. Se actuó rápido y se pudo cortar con las llamas y no fue necesario poner al resguardo a los vecinos", contó Moya.

En cuanto al origen del incendio, aún no se pudo determinar, pero podría ser por la acción humana. "Pudo haber sido una colilla o una picardía", a la vez que aclaró que el viento Zonda, como se cree erróneamente, no es causal de la quema. "Siempre es por culpa del hombre, el viento obviamente colabora, pero no es la razón", cerró.