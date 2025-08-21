Copa Libertadores: hora, TV y formaciones de River Plate vs. Libertad

River Plate se prepara para un enfrentamiento decisivo en el Estadio Monumental, donde buscará sellar su pase a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 frente a Libertad de Paraguay. El encuentro, programado para este jueves a las 21.30, llega después de un empate 0-0 en la ida y una contundente victoria de River por 4-2 sobre Godoy Cruz en el torneo local. La serie, que quedó completamente abierta en Asunción, pondrá a prueba la jerarquía del equipo argentino ante un rival que mostró solidez defensiva en su propia cancha. El árbitro uruguayo Andrés Matonte será el encargado de impartir justicia en este choque de titanes.

El equipo dirigido por Marcelo Gallardo llega con el ánimo en alto, impulsado por el reciente triunfo en el Torneo Clausura. Ese partido no solo significó un envión anímico, sino que también le permitió al entrenador probar a jugadores que habitualmente no son titulares. La gran respuesta de figuras como Sebastián Driussi, autor de dos goles, y Giuliano Galoppo, quien también se despachó con un doblete, ha generado una sana competencia interna. Ahora, con el regreso de futbolistas clave, el desafío será mayor, y la presión por avanzar en el certamen continental se sentirá en cada rincón del campo.

Gallardo se enfrenta a varios dilemas a la hora de armar el equipo. En la defensa, la vuelta de Lucas Martínez Quarta crea una incógnita: ¿mantendrá a Sebastián Boselli como central o apostará por el regreso del "Chino"? En el mediocampo, la situación es similar, con una disputa en el sector derecho entre el experimentado Ignacio Fernández y el creativo Juan Fernando Quintero. Aunque Giuliano Galoppo y Enzo Pérez parecen tener su lugar asegurado, la elección del cuarto volante será clave para el funcionamiento del equipo. El ataque, por su parte, se ve reforzado con la presencia de Driussi, quien se perfila como una de las principales armas ofensivas. Maximiliano Salas, en cambio, todavía no está listo para regresar y será una baja sensible.

River Plate va por la clasificación

Por el lado de Libertad, el equipo paraguayo llega tras un empate en el clásico con Olimpia, un encuentro en el que su técnico, Sergio Aquino, optó por rotar jugadores para dosificar energías. El "Gumarelo" confía en su disciplina táctica y en la velocidad de sus delanteros, como Lorenzo Melgarejo e Iván Franco, para sorprender a River Plate y conseguir ese gol de visitante que podría definir la serie a su favor. A pesar de contar con jugadores históricos como Roque Santa Cruz y Óscar Cardozo en el banco, el equipo se apoya en su bloque defensivo para neutralizar el poderío ofensivo de su rival.

Con la mira puesta en los cuartos de final, el conjunto de la "Banda" sabe que tiene la oportunidad de marcar territorio y demostrar su superioridad en casa. Si bien el empate en la ida dejó la serie abierta, la diferencia de jerarquía entre ambos equipos es evidente, y River Plate, con el apoyo de su público, es el claro favorito para avanzar. El ganador de este cruce se medirá en la próxima instancia contra Palmeiras, que tras golear 4-0 a Universitario en Perú, tiene prácticamente asegurado su lugar. El Monumental será testigo de un partido cargado de emoción y tensión, donde solo uno continuará su camino en busca de la "Gloria Eterna".

Formaciones

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli o Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Matías Galarza; Juanfer Quintero o Ignacio Fernández, Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Libertad: Martín Silva; Iván Ramírez, Robert Rojas, Diego Viera, Néstor Giménez; Álvaro Campuzano, Lucas Sanabria, Hugo Fernández, Iván Franco, Lorenzo Melgarejo; Gustavo Aguilar. DT: Sergio Aquino.

Más información del partido

Hora: 21.30.

TV: Fox Sports, Telefe.

Árbitro: Andrés Matonte (URU).

Estadio: Monumental.