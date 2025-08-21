Un individuo de 28 años fue aprehendido por personal de la Comisaría 9na en el departamento de Caucete, acusado de cometer un robo con violencia. El detenido fue identificado como Enzo Gonzalo Cabrera.

Los hechos ocurrieron en la intersección de las calles Santa María de Oro y Laprida. Cabrera, junto con otro sujeto que se encuentra prófugo, ejerció violencia contra la puerta del acompañante del camión conducido por la víctima, identificada como Duran Castro. Tras sustraer una caja con herramientas y un equipo de sonido, los sujetos se dieron a la fuga.

Personal policial logró localizar y aprehender a Cabrera, recuperando los efectos robados en el procedimiento. La causa fue radicada ante la Unidad Fiscal de Flagrancia, donde continúan las investigaciones para individualizar y capturar al segundo involucrado en el hecho delictivo.