Gustavo Sánchez, emblemático DJ de la noche sanjuanina, murió a los 54 años

La escena musical y radial de San Juan se encuentra de luto tras conocerse el fallecimiento del destacado DJ Gustavo Sánchez, ocurrido este miércoles 21 de agosto. La noticia causó conmoción en la comunidad artística local y en quienes frecuentaban la movida nocturna provincial, donde el artista era una figura conocida y apreciada.

Sánchez, de 54 años, desarrollaba una extensa trayectoria en el ámbito de la música electrónica y la radiodifusión. Se desempeñaba como conductor del programa "BarDubai" en Radio Light, espacio desde donde difundía su pasión por la música. Paralelamente, era reconocido por sus presentaciones como disc jockey en diversos eventos locales, donde demostraba su habilidad técnica en el manejo de equipos de mezcla y su capacidad para crear atmósferas musicales que animaban al público.

La velatorio se realizará este jueves en la cochería San José, ubicada en calle Salta 424 Sur de la ciudad de San Juan, en el horario de 8.30 a 17.30 horas. El fallecimiento de Gustavo Sánchez ha generado numerosas manifestaciones de condolencia y afecto por parte de colegas, amigos y adherentes, quienes destacaron sus cualidades humanas y su aporte a la cultura musical local.