Un recorrido antológico por la obra audiovisual de Bill Viola

Durante el mes de agosto, seguirá el ciclo de proyecciones que recorre la obra de Bill Viola. Las producciones del artista, considerado una figura preponderante del videoarte, llegó a San Juan en el marco BIENALSUR, la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo.

El Ciclo de Cine que ofrece el museo está compuesto por cuatro programas de videos, que incluyen nueve obras del artista norteamericano. Las piezas audiovisuales completan y enriquecen la retrospectiva de Viola, denominada “El cuerpo del tiempo”, que se exhibe en sala 1 y 2, con la curaduría del brasileño Marcello Dantas.

MIRÁ TAMBIÉN Se abrió importante concurso de Escultura de 2019 del MPBA

Esta es la primera vez se realiza en la provincia una exposición de algunas de sus obras más emblemáticas: The innocents, Inverted Birth, Chott el-Djerid (A Portrait in Light and Heat), Ancestors y The Encounter.

CRONOGRAMA

Martes 6 de agosto, 20 y 21hs. (Programa 2 y 3)

El deceso.

Hatsu-Yume (Primer sueño), 21hs.

Miércoles 7 de agosto, 20hs. (Programa 4)

No sé a qué me parezco.

Viernes 9 de agosto, 20hs. (Programa 1)

El espacio entre los dientes [The Space Between the Teeth], 1976

Sweet Light, 1977

Ancient of Days, 1979-81.

Anthem, 1983.

Angel’s Gate, 1989.

Chott el-Djerid (A Portrait in Light and Heat), 1979.