Un sanjuanino pide ayuda para poder seguir trabajando como apicultor

"Tengo que conseguir un lugar para seguir trabajando, mis abejas y mi trabajo de apicultor son importantes para mí, yo pido que me presten algún terreno", con estas palabras Oscar Simón Ábrego pidió ayuda para poder seguir con su trabajo como apicultor.

El hombre de 62 años vive en "un rancho" que le prestaron en un terreno ubicado en calle Las Moras en Zonda. En ese mismo predio comenzó a incursionar en la apicultura hasta llegar a tener un buen nivel de producción.

El problema es que el propietario del terreno le pide que le devuelva la propiedad y debe irse "lo más pronto posible", ya que el dueño del lugar ya le exigió que abandone la propiedad. "Yo no conozco a nadie que me pueda prestar un terreno, por eso pido que alguien me ayude", aseguró el trabajador.

Esta imagen de Oscar junto a su cartel ya circula en los grupos de compra-venta. Foto: Facebook.

La solución encontrada por Oscar fue colocar un gran cartel de chapa pintado a mando a la orilla de la calle. En el chapón escribió un breve mensaje que dice "necesito ayuda estoy en la calle, soy apicultor", dice el pedido de auxilio que publicó en la calle Oscar.

Ya muchas personas vieron el cartel, se sacaron fotos con Oscar y hasta compartieron la imagen en las redes como una forma de pedir ayuda para este hombre que además trabaja haciendo changas en bodegas de la zona.

Esta foto fue publicada por un usuario de redes sociales como una forma de apoyar el pedido del hombre. Foto: Facebook.

"Yo no soy jubilado, ya estoy grande, pero tengo que seguir trabajando, amo la apicultura y me gustaría seguir con la actividad", aseguró el hombre quien contó que quedó viudo hace tres años. Agregó que tiene "hijos grandes", pero aclaró que prefiere no pedirles ayuda a ellos porque tienen sus propios problemas.

Las personas que estén interesadas en brindar alguna ayuda para Oscar pueden comunicarse al 264 4747869.