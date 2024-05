"Una barbaridad": dan a conocer los ingresos del Inter de Miami desde la llegada de Lionel Messi

El Inter de Miami ha experimentado un renacimiento desde la llegada de Lionel Messi en agosto de 2023. Con “La Pulga” a la cabeza, el equipo ha logrado su primer título en la historia de las Garzas al ganar la Leagues Cup, consolidado su posición como uno de los destacados en la Conferencia Este de la Major League Soccer. Sin embargo, el impacto del número “10” no se limita al terreno de juego, sino que su incorporación ha tenido un efecto positivo en las finanzas del conjunto presidido por Jorge Mas y que tiene a David Beckham como cara visible..

Xavier Asensi, Director General del club, confirmó que la presencia de Lionel Messi ha generado un importante impulso financiero, consolidando aún más la posición del Inter de Miami en el mundo del fútbol. “Con la llegada de Messi, hemos pasado de tener presupuestados algo más de 60 millones a acabar facturando unos 125 o 130. Este año espero que pasemos a facturar unos 200 millones de dólares, o más. Es una barbaridad para tener un estadio temporal”, explicó el antes mencionado en diálogo con la agencia EFE.

Publicidad

Los detalles luego de la llegada de Lionel Messi al Inter de Miami

Por otra parte, Asensi detalló sobre Lionel Messi: “Es un tema no sólo de cantidad sino de calidad. Estamos buscando esos partners que nos lleven a otro nivel. Leo te lleva a otro nivel. Pero luego también los niveles de exigencia que pides a los partners son distintos. Lo que el Inter de Miami pueda ingresar en una gira de pretemporada está por encima de lo que ha ingresado nunca un club de fútbol profesional. Aquí hay varios factores, como que los grandes clubes europeos pueden hacer sus giras al mismo tiempo, que es en verano”.

“Nosotros las podemos hacer cuando nadie de ese nivel puede hacerlas, que es en enero o febrero. Esto es por Leo, obviamente nosotros intentamos traccionar detrás de él en este sentido y adecuar la estructura para que esto se pueda dar, pero el 80% de cero es cero. Si no estuviera Messi esto de lo que hablamos no existiría. Estamos hablando del mejor jugador de todos los tiempos. Es como poder decir que has visto jugar a Tiger Woods, o nadar a Michael Phelps, o correr a Usain Bolt, o ver a Michael Jordan o Tom Brady”, se explayó Xavier.

“Somos contemporáneos de algo que está pasando aquí y ahora. Cada fin de semana Estados Unidos lo tiene jugando en su liga profesional. Estamos hablando del más grande de todos los tiempos que está en activo y jugando. Realmente es una locura el nivel de peticiones que llegan. Usain Bolt ha venido más de una vez, fue impresionante. Desde LeBron James a todo lo que ha pasado por aquí. Es fascinante y, a la vez un orgullo; es maravilloso poder vivirlo en primera persona otra vez”, concluyó Xavier Ansensi.