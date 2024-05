¡Una batalla épica! Hora, cartelera y cómo ver Tyson Fury vs. Oleksandr Usyk

La espera ha llegado a su fin para los fanáticos del boxeo, ya que este sábado 18 de mayo se llevará a cabo el tan esperado enfrentamiento entre Tyson Fury y Oleksandr Usyk, dos verdaderos titanes del peso pesado. Este épico combate, que se realizará en el Kingdom Arena de Arabia, será transmitido en todo el mundo a través de DAZN.

Fury, con un impresionante récord de 21-0-0 (14 KO) y campeón reconocido por la AMB, OMB y FIB, se enfrentará a Usyk, quien también ostenta un récord impecable y ha dejado en el camino a grandes nombres como Deontay Wilder, Dillian Whyte y Derek Chisora. Esta pelea no sólo definirá al verdadero rey de la división de peso pesado, sino que también promete ser un enfrentamiento histórico entre dos leyendas vivientes del boxeo.

El camino hacia este enfrentamiento no ha sido fácil, con múltiples reprogramaciones debido a lesiones y otros contratiempos. Inicialmente programada para el 17 de febrero, la pelea tuvo que ser pospuesta cuando Fury sufrió un corte en su rostro durante una sesión de sparring. Sin embargo, los fanáticos finalmente podrán presenciar este enfrentamiento épico entre dos de los mejores boxeadores del mundo.

El contrato entre Fury y Usyk incluye la posibilidad de una revancha automática, lo que significa que este enfrentamiento podría ser solo el comienzo de una emocionante rivalidad. Además, Turki Al-Sheikh, asesor de la Corte Real de Arabia, ha expresado su deseo de que el ganador se enfrente a Anthony Joshua en el futuro, lo que añade aún más emoción a este evento.

Horarios

Inicio de la cartelera: 10:00 CDMX, 12:00 del Este de Estados Unidos, 13:00 de Argentina y 18:00 de España.

Hora de Fury vs. Usyk (aproximada): 16:00 CDMX, 18:00 del Este de Estados Unidos, 19:00 de Argentina y 0:00 de España.

Transmisión

DAZN y ESPN +.

Cartelera de Tyson Fury vs. Oleksandr Usyk

Oleksandr Usyk (c) vs. Tyson Fury (c), por el campeonato indiscutido pesado.

Jai Opetaia vs. Mairis Briedis, por el título crucero FIB.

Joe Cordina (c) vs. Anthony Cacace (c), por los títulos superpluma FIB e IBO.

Mark Chamberlain vs. Joshua Oluwaseun Wahab; peso ligero.

Sergey Kovalev vs. Robin Sirwan Safar; peso crucero.

Agit Kabayel vs. Frank Sanchez; peso pesado.