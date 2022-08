¡Una carnicería! Así terminaron Amanda Nunes y Juliana Peña tras el UFC 277

El sábado que pasó, Amanda Nunes se consagró campeona una vez más, tras vencer a Juliana Peña. En lo que fue la estelar del UFC 277, la brasileña recuperó el cinturón que justamente le había quitado la venezolana meses atrás. De esa forma, después de cinco rounds muy intensos, ambas peleadoras terminaron con los rostros llenos de sangre, mostrando lo que realmente se vivió dentro del octágono.

Como podía esperarse, ambas dieron un verdadero espectáculo este fin de semana, quedándose con los aplausos de todos los presentes. Después de varias contiendas que quedarán en la historia, la que Nunes y Peña llevaron a cabo fue de otro planeta. Durante 25 minutos, las dos tiraron todo lo que podían, cortándose los rostros y elevando la emoción del público a más no poder.

Además de los fuertes golpes que se dieron mutuamente, hubo un choque de cabezas que terminó con fuertes lesiones en las dos. Cuando estaban intercambiando puños, un movimiento hizo que la frente de "Venezuelan Vixen" diera en el pómulo de "Leoa". Claro, todo terminó como una verdadera carnicería, teniendo en cuenta la cantidad de sangre que perdió la venezolana y cómo quedó la imagen de la carioca.

Amanda Nunes, de vuelta en la cima

Cuando terminó la batalla, Amanda Nunes habló en conferencia de prensa y no descartó una contienda de trilogía con Valentina Shevchenko, otra mítica campeona de UFC. “Déjame ver. Ni siquiera lo sé todavía. Vamos a ver lo que voy a hacer. Habla con Dana (Blanco) para ver. Buena idea. Ella también es una campeona. Que sería increíble. Valentina, perdió su última pelea. Creo que si Taila no recibe ese cabezazo, esa pelea podría ser muy diferente”, acotó.

Por su parte, la venezolana no se guardó nada y de inmediato pidió una trilogía con Amanda, buscando recuperar la corona de UFC: “Más duro que un bistec de dos dólares. ¡Gracias por el amor a todos! Solo un rasguño de gato que requirió algunos puntos, no faltaron trozos, no se necesitó cirugía. ¡Los amo a todos! Estamos 1-1 ahora #peopleschamp #trilogy #penavsnunes3 #lfg”.