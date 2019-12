Una chica se alquiló como "novia" para la cena del 31

Las fiestas de fin de año suelen ser muy esperadas para compartir junto a seres queridos. Pero casi en todas las mesas familiares surgen preguntas incómodas que ponen en apuros a más de uno. El tuit viral de una joven busca dar solución a esos incómodos momentos.

Preguntas clásicas cómo: ¿Y cuándo te recibís?, ¿para cuando el bebé? o ¿para cuándo el novio? son moneda corriente en estas épocas.Sin embargo una chica parece dar solución a estas complicadas situaciones, específicamente a las preguntas que hacen referencia a la pareja.

Para evitar ese tipo de momentos incómodos, ella decidió ofrecerse en como novia para Año Nuevo.“Me alquilo como novia de 31 de diciembre: concurro a tu cena familiar de fin de año así se dejan de joder preguntando por tu estado civil”, escribió la joven en el tuit viral.

El llamativo ofrecimiento no pasó para nada desapercibido, se convirtió en un tuit viral y a los pocos minutos comenzó a recibir cientos de comentarios. El mensaje de Twitter superó los 2 mil me gusta. La jóven agregó que podría acomodarse a diferentes situaciones según los requerimientos de la familia: “Puedo ser macrista o peronista según la familia, no soy vegana pero puedo simularlo si hace falta. Hablo con tíos. Presentable. Discreta”.