Una embajadora de la FNS comenzó una campaña para ayudar a niños

El día de Reyes está cada vez más cerca y la segunda embajadora de Sarmiento para la Fiesta Nacional del Sol, Bárbara Pacheco, comenzó con una campaña solidaria para ayudar a pequeños de bajos recursos de la zona. La joven está recolectando juguetes que donará a niños de la localidad de Tres Esquinas.

Pacheco les pidió a los sanjuaninos que aporten sus juguetes ya sea nuevos o usados en buenas condiciones, incluso, dijo que si algunos están rotos ella y un grupo solidario al que pertenecen los pueden reparar.

“Los molesto; está ves para pedir que me ayuden a #Colaborar y si es posible #Difundir este post: Como todos saben se acerca los Reyes Magos. Y con un grupo solidario queremos que todos nuestros niños de Tres Esquinas también reciban su regalo... Lamentablemente la situación económica no es muy buena, pero si tienes juguetes usados y en buenas condiciones o inclusive para reparar. Nos resultaria de gran ayuda... Comunicate conmigo al privado y coordinamos para recibir donaciones... Por favor #Sumate a esta causa, ya que no hay mayor sastifacción que poder ayudar... Mil gracias”, (sic).