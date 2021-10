Una estrella internacional se divirtió con el audio viral "hola Juan Carlos"

Desde hace ya algunos meses un breve audio en el que se escucha a un niño diciendo "hola Juan Carlos que haces chupa pi...", ha invadido las redes sociales de millones de personas. Este diario descubrió que el audio viral era autoría de un nene sanjuanino. Ahora la colombiana Shakira se sumó a la fiebre por este viral y hasta creó una divertida coreo.

La artista colombiana utilizó su cuenta de TikTok para festejar el fin de un rodaje con una versión del video viral del Mateo Rodríguez, un niño sanjuanino que le envió ese material a su tío y poco después llegó a las redes en donde se convirtió en un fenómeno viral.

El audio al que todos denominan como “Hola Juan Carlos”, ya cuenta con diferentes versiones con música a imágenes agregadas, este material ya recorrió la Argentina y llegó a otra naciones gracias a plataformas como TikTok, en la que Shakira decidió hacer su versión con un divertido baile.

“Así celebramos el fin de un rodaje! #YoNoEntiendoNada“, fue el mensaje con el que Shakira compartió su coreo en la que se la ve bailando con otras dos mujeres que parecen ser sus asistentes.

Si bien fueron muchos los que reaccionaron con humor ante el video de la colombiana, también hubo quienes se preguntaron si sabía que significa la expresión "chipa pi..." del audio viral.

.@Shakira reveals on TikTok that she has finished a shoot for something. 👀 https://t.co/c32mwsUGkp