Una gran deuda pone en riesgo su sueño de ser enfermera y pide ayuda para pagarla

En 2019 Nahir Díaz salió del secundario con el objetivo claro de estudiar enfermería. Aunque tenía más contras que pros, fue tras su sueño. Pero ahora enfrenta un panorama complicado: tiene una gran deuda que pone en riesgo su continuidad en la carrera.

Nahir vive en Rawson, al límite de Pocito, lo cual fue su principal impedimento para estudiar en la Universidad Nacional de San Juan. “Me queda muy retirado para llegar a horario. Tenía que tomarme el colectivo a las seis de la mañana y volver a mi casa a las doce de la noche por los colectivos”, explicó la joven de 19 años a DIARIO HUARPE. Con la universidad pública descartada, se anotó en el Instituto Superior Cuyano.

La institución educativa exige un pago anual y doce mensuales de difícil acceso para Nahir. En su casa son cinco personas que viven de los ingresos de su madre, empleada doméstica, y su padre, changarín. Por este motivo, durante el verano de 2020 vendió milanesas de soja, pizzetas y semillas para pagar sus estudios.

Lo recolectado le permitió pagar la inscripción y las dos primeras cuotas. Sin embargo, el aislamiento estricto por la pandemia de Covid 19 la dejó sin ventas y con una deuda que todavía no puede saldar. Debe $18.000 y, aunque en el instituto le permiten continuar con el cursado por las buenas notas que tiene, necesita ponerse al día con el pago.

Nahir no puede trabajar ya que cursa de lunes a viernes en diferentes horarios. Pero, con la firme idea de ser enfermera, decidió seguir con su emprendimiento. “Necesito que me compren, no quiero abandonar porque amo mi carrera y es mi sueño ser profesional de la Salud”, dijo la joven.

Contacto

El emprendimiento de Nahir se llama “Comidas para el hogar”. Las vías de comunicación para comprar son su página de Instagram y el celular 2645230973.