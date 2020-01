Una mamá de Nigeria dio a luz a trillizos y ahora espera tres hijos más

Una mujer nigeriana asistió a su obstetra para realizarse el control de su segundo embarazo y en ese momento el doctor le comunicó que una vez más sería mamá de trillizos.

Según comenta la familia ella tuvo tres hijos en su primer parto y jamás imagino que Dios le enviaría otros tres. A pocas horas de conocerse la historia, se viralizó a través de Facebook e Instagram. Debido a eso y luego de las múltiples muestras de cariño en Facebook, realizó un posteo en Instagram para contar lo que estaba viviendo. Siendo que hace unos años, uno de los tres primeros hijos que tuvo falleció.

De este modo comenzó la carta de la madre de dos veces trillizos:

“ÚNASE A MÍ Y GLORIFICAR A ESTE MARAVILLOSO DIOS OOOO ES OTRO JUEGO DE TRIPLET (DOS NIÑOS Y UNA CHICA) MI TESTIMONIO. A veces Dios retrasa nuestras bendiciones no porque no nos ama sino porque quiere darnos lo mejor. Estoy sirviendo a un Dios vivo … Después de 8 años de esperar, llorar, sembrar semillas y, sobre todo, correr. Doctores mi dinero … Dios lo hizo sin pedir dinero … El primer set fue gemelos (un niño y una niña) Más tarde perdí uno.”

Y agregó en su posteo de Instagram:

” Luego, sigue mi primer grupo de trillizos menores de 11 meses, como en TRES HIJOS MARAVILLOSOS TODOS LOS HOMBRES. Ahora otro juego de triplete (DOS NIÑOS Y UNA CHICA) Como en 7 niños dentro de 3 años. (Mama X3 solo yo) … y alguien dirá que no hay Dios. Dulce Jesús, te amo mucho … Padre recuerda el útero que aún no ha sembrado, déjalos que den fruto. protege a todas las madres embarazadas y concédeles un parto seguro en el nombre de Jesús. Amén. OH MADRE DE AYUDA PERPETUA !!!!! ORA POR NOSOTROS OH AMANTE MADRE .. de lolojef”.