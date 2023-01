¡Una más! Nueva denuncia contra Conor McGregor por violencia

En las últimas horas, la Justicia de España reabrió un caso en contra del reconocido Conor McGregor. El peleador irlandés fue denunciado por violencia de género en julio de 2022. La demanda fue presentada por una mujer que aseguró haber sido víctima de un terrible ataque en el yate del deportista. Esto se habría dado en los festejos de su cumpleaños 34. Si bien no se ha filtrado la identidad de la misma, la fémina dejó detalles de esa jornada en Ibiza.

Según sus dichos, la fiesta arrancó en el Ocean Beach Club de la isla española. La mujer estuvo presente por invitación de la leyenda de UFC, al que conocía desde hacía años por ser vecinos del barrio en el que vivía en Dublin, sitio en el que ambos se criaron. Tras estar algunas horas en la zona VIP del lugar, Conor McGregor fue con varios de los presentes a su yate para continuar la celebración en el mar durante la noche.

Entendiendo lo que reconocieron desde el sitio Periódico de Ibiza, la mujer declaró ante la Policía de Dublín y reveló que durante la mañana del día siguiente se dieron los hechos. Incluso, asegura que todo fue en presencia de diferentes testigos. McGregor la habría increpado de forma impensada: "Todo su comportamiento cambió en ese momento y se volvió muy agresivo".

Dura acusación contra Conor McGregor

De acuerdo a sus palabras, ella le solicitó a un amigo del deportista que lo calmara, pero este se abalanzó sobre ella, le dio una patada en el abdomen y luego un golpe de puño en el rostro. Además, "The Notorious" la habría amenazado con ahogarla. "Era como si estuviera poseído. Sabía que tenía que salir del barco porque pensaba que me iba a matar. Tenemos amigos en común y me he encontrado con él en numerosas ocasiones. No puedo creer lo que me ha hecho", aportó la denunciante.

"Es un criminal. Creo que me habría matado si no me hubiera saltado del yate. Me dejaron tirada. Ni siquiera abandonarían a un perro como lo hicieron conmigo", sentenció. El sitio español informó que la denunciante resaltó los contactos de dos hombres que estaban en el yate y que vieron con sus ojos todo lo que ocurrió. No obstante, por miedo a ser atacados por Conor McGregor, la denunciante aseveró que no intervinieron.