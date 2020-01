Una niebla espesa se sospecha como la causa del accidente fatal de Kobe Bryant

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El fallecimiento de la leyenda del básquetbol mundial Kobe Bryant conmocionó al mundo que le rindió tributo de diferentes formas, pero aún no hay una causa oficial para determinar por qué se produjo el accidente aéreo que terminó con su vida, la de su hija Gianna, de 13 años, y siete tripulantes más.



Las condiciones climáticas adversas aparecen como principal hipótesis para las autoridades locales y federales de Estados Unidos. Una niebla espesa sería el factor clave para la caída del helicóptero en Calabasas, California.



Bryant y el resto de la tripulación se trasladaron en un Sikorsky S-76, fabricado en 1991, que funcionó sin inconvenientes antes de las 10 de la mañana del domingo, hora local, cuando se produjo el choque en una colina.



El helicóptero viajaba desde el aeropuerto John Wayne hasta la Mamba Academy de Thousand Oaks, fundada por el ídolo de los Lakers, para asistir a un partido en el que iba a jugar Gianna, quien heredó de su papá los dotes y la pasión por el básquetbol.



El Departamento de Policía de Los Ángeles tomó recaudo durante la mañana del domingo cuando desestimó el uso de helicópteros de vigilancia de la zona a raíz de la niebla.



"La situación climática no cumplía con nuestros estándares mínimos para volar. La niebla era suficiente como para que nuestros pilotos no volasen", manifestó el portavoz de la policía de Los Ángeles, Josh Rubestein, a través de un comunicado.



Jerry Kocharian, testigo al momento del accidente, declaró al diario Los Angeles Times que el aparato voló "insualmente bajo" antes del impacto en la colina.



"No sonaba bien y volaba muy bajo. Lo vi caer, pero era difícil distinguirlo porque estaba muy nublado. Nadie podría haber sobrevivido a eso", sentenció Kocharian.



El sitio web LiveATC dio a conocer hoy el diálogo entre el piloto y la torre de control del aeropuerto de Burbank. De esta manera se comprobó que el helicóptero volaba mediante "las reglas especiales de vuelo visual", siguiendo la carretera interestatal cinco.



El piloto solicitó un cambio en la ruta hacia el suroeste que fue aprobado. "Helicóptero 72EX, aprobado. ¿Estás virando hacia condiciones de visibilidad aptas?", señalaron desde la torre de control y la respuesta fue: "Condiciones de visibilidad a 1.500".



Los operarios de la torre intentaron mantener el diálogo con el piloto, pero sin éxito. "Helicóptero 72EX. Seguís volando demasiado bajo para seguir ahora mismo", esgrimieron desde la torre y a los segundos se perdió la señal del radar.



El lugar del accidente aéreo fue catalogado como "una pesadilla logística" por el sheriff de Los Ángeles, Alex Villanueva, según destaca el portal de CNN.



Los investigadores trabajan por encontrar pistas en condiciones adversas y de esta manera la búsqueda demandará algunos días más.



La hipótesis de posibles fallas mecánicas en el helicóptero no se desestimaron aunque aún no hubo elementos para apuntar a esa dirección.



"La probabilidad de una falla catastrófica del bimotor en ese avión simplemente no sucede", declaró Kurt Deetz, ex piloto de Island Express Helicopters y de Bryant entre 2014 y 2016, a Los Angeles Times.



"Estamos listos para brindar asistencia y apoyo a las autoridades investigadoras. La seguridad es nuestra principal prioridad; si hay algún resultado procesable de la investigación, informaremos a nuestros clientes S-76", avisó la compañía Sirorsky en las redes sociales.



Kobe Bryant falleció a los 41 años junto con su hija Gianna (13); el piloto del helicóptero (su nombre no fue confirmado aún por las autoridades); el entrenador de béisbol John Altobelli, su esposa Keri y su hija Alyssa; Christina Mauser, una asistente de básquetbol femenino; Sarah Chester, y su hija Payton, amiga de Gianna.