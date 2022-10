El domingo, durante los festejos del Día de la Madre, el conocido bar "Elefante Negro" fue víctima de un hombre y una mujer que llegaron hasta el lugar y al momento de abonar la cuenta, según el registro de las cámaras de seguridad, miraron a ambos lados y rápidamente se levantaron de la mesa que ocupaban y se fueron sin pagar. El dueño de local aseguró a DIARIO HUARPE que es la primera vez que les pasa y que quiere creer que simplemente no se dieron cuenta.

La pareja llegó hasta el bar cerca de las 22 horas y se ubicó con en la mesa número 28. Allí se sentaron y al mozo que los atendió le pidieron un plato de rabas, una pachata, un vino y un agua con gas, según detalló el ticket. Al momento del cierre, uno de los empleados notó que esa misma mesa se encontraba "abierta", es decir, aún no se había cobrado el consumo. "Cuando nos dimos cuenta de esto, fuimos hasta la mesa, pero obviamente ya no había nadie. Tomamos la decisión de revisar las cámaras de seguridad y pudimos ver como 10 minutos antes de irse cruzan un par de palabras con el mozo, pero no podemos saber qué dice, ya que las grabaciones son solo imágenes", dijo Gonzalo Saracena, dueño de Elefante Negro.

Al consultar al mozo qué fue lo que se habló en ese momento, dijo no recordar con exactitud porque ese día había mucha gente en el local y se vio desbordado. "Cuando le preguntamos dijo no acordarse si fue el momento en el que le pidieron la cuenta. El chico es nuevo en el local y ese día tuvimos muchos clientes, se le pasó por alto. Entre nuestras suposiciones, pensamos que sí le pidieron la cuenta, pero como nunca se la llevaron, se cansaron de esperar y se fueron. Elijo creer que realmente no tuvieron la intención de hacer daño y que se olvidaron o se fueron molestos por el mal accionar del mozo", explicó Saracena.

Por otra parte, el dueño del lugar aclaró que el dinero no será descontado del sueldo del mozo. "Se equivocó, es entendible. Se le pidió que para la próxima vez esté más atento, nada más".

Si bien el hecho sucedió el domingo 16, hasta el momento nadie apareció para hacerse cargo del ticket de $4.840. "Hasta ahora nadie se acercó por el local o nos escribió para pagar la cuenta, por eso vamos a hacer la denuncia correspondiente. Esperamos para ver si estas personas se daban cuenta del error, pero aparentemente no tienen esas intenciones", concluyó el propietario.