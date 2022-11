Florencia Pulvirenti es una joven jugadora de handball que viajó la semana pasada hasta La Rioja para representar a la provincia con el Club Centro Impulso de Caucete. Tras recibir una falta antideportiva sufrió una dura lesión en su pierna derecha. La chica tuvo una doble fractura de tibia y peroné con desplazamiento de hueso. Deberá ser operada de urgencia en menos de 10 días. Por ello necesita alrededor de $160.000 que le ayuden a solventar su intervención quirúrgica.

Según comentó la jugadora de 24 años a DIARIO HUARPE, en el primer partido que estaba jugando con sus compañeras de Centro Impulso recibió una falta antideportiva por parte de una jugadora del equipo contrario, Fénix de San Luis. “El día sábado teníamos el primer partido. En el segundo tiempo realicé la maniobra de salto para lanzar al arco y la otra jugadora me empujó mientras yo estaba en el aire. Eso ocasionó que yo cayera con mi pie derecho de costado y con todo mi peso encima”, relató.

Publicidad

Así quedo la pierna de la joven jugadora de hanball. Imagen de gentileza.

“En el mismo momento me di cuenta de que estaba quebrada porque mi pie quedó colgando hacia afuera. Me di cuenta porque también sonó y porque anteriormente sufrí un esguince. Nada que ver el dolor de uno a otro”, afirmó Florencia.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

De acuerdo a sus palabras, nadie del equipo rival tuvo el mínimo gesto de pedirle disculpas y mucho menos hacerse cargo de la lesión que había sufrido. “En el momento un enfermero me hizo los primeros auxilios hasta que llegó la ambulancia que me trasladó hasta el Hospital de La Rioja. Ahí me hicieron esperar tres horas para trasladarme hasta Chilecito, porque no había médicos, y estuve con un calmante hasta que llegó un traumatólogo”, comentó.

Una vez llegado el profesional, la sedaron para colocarle un yeso. Fue así que pasaron las horas y se despertó con el pie ya enyesado. A continuación debió ser trasladada con fuertes dolores hasta San Juan por sus propios medios en el auto de su pareja, ya que no cuenta con obra social y el seguro que tiene el club caucetero sólo le sirve en el territorio provincial.

“Una vez llegada a la provincia recibí atención médica en el Hospital Dr. Guillermo Rawson”, explicó. En el nosocomio le realizaron una placa y le informaron que tenía que volver el día lunes para quedarse internada, sin embargo, cuando llegó le dieron muchas vueltas para atenderla y junto a su pareja decidieron hacer una consulta en una clínica privada.

Publicidad

Tanto la parte privada como la parte pública del Hospital de Caucete le indicaron que debió ser operada en 10 días sí o sí. En ese contexto, del nosocomio caucetero le señalaron que la parte pública le cubría los gastos de operación, pero no los materiales, es decir los clavos que necesita para ser intervenida quirúrgicamente.

Flor convive con su hija y su madre, quien es una mujer pensionada. Imagen de gentileza.

“Si bien esto puede llegar a ser gratuito, desde el Hospital de Caucete me dijeron que los clavos podían esperar 35 días o más para que hagan el pedido. Pero el doctor me dijo que debo ser operado en menos de 10 días por la gravedad de mi lesión. Los materiales tienen un monto muy elevado e imposible de solventarlo sola”, exclamó.

Por este motivo, solicitó la colaboración de todas las personas que puedan ayudarla a solventar un poco más de $160.000 que necesita para pagar los clavos que necesita para la operación, que tiene que realizarse el miércoles de la próxima semana y el anestesiólogo ($55.000) que va a intervenir en la misma. “Desde mi club me están ayudando con lo que pueden. Lamentablemente, el seguro que tenemos nosotras acá en San Juan no puede cubrirme porque esto pasó en La Rioja. Por eso me están ayudando con una tómbola y yo estoy con mi colecta. Pero estamos muy jugados con los tiempos. No tengo obra social y mi madre es pensionada”, cerró.

Para quienes deseen colaborar con Florencia, pueden hacerlo a través de su cuenta de Mercado Pago. El alias es: florpulvi y figura a nombre de su madre Sonia Furlani. Además, pueden comunicarse al 264 532-8705 (llamadas) y 264 410-9037 (WhatsApp).

Florencia juega al handball en el club Centro Impulso Caucete. Imagen de gentileza.