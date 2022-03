Una sola nota en cinco años: la comunidad trans, ausente en el archivo histórico de San Juan

Una nota periodística en cinco años. Eso es todo lo que se encuentra sobre la comunidad trans en el archivo de la provincia. Al menos, en los meses de noviembre que es cuando se realiza la marcha del orgullo LGBTIQ+, de los años 2010, cuando comenzó, al 2015.

En esa área, al consultar archivos periodísticos, sólo están los de Diario de Cuyo y, al chequear en el mencionado lapso las notas publicadas en sus páginas impresas que hacen referencia a la comunidad trans, sólo hay una noticia. La escribió la periodista Mónica Martín y se publicó en la esquina izquierda inferior de la página 11 del diario emitido en 2010. Se titula: “La primera marcha gay local será a contramano”.

La nota estaba es la esquina izquierda inferior de la página del diario. Foto: DIARIO HUARPE.

En el texto, se cuenta que la “comunidad de gays, lesbianas, travestis y transexuales” marchará por primera vez en la provincia luego de la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario. Este anuncio salió publicado un martes y la marcha se llevó a cabo el sábado de esa misma semana. Aunque, en ese medio no hubo cobertura de esta movilización que desde momento comenzó a realizarse de forma ininterrumpida en San Juan.

“Por primera vez saldrán a mostrar a la gente sus shows artísticos que hasta ahora estaban limitados a un sector pequeño entre las cuatro paredes de un boliche gay”, relató la periodista. Esto no fue lo único que caracterizó a ese evento, sino también que, para hacerse notar optaron por recorrer las calles en contramano.

En ese momento, comenzaron por avenida Libertador y Paula Albarracín, por el carril norte, hasta Las Heras, y concluyeron en San Luis y España. El recorrido no fue elegido por casualidad: “La columna atravesará la zona más concurrida durante los fines de semana, además del valor simbólico que tiene pasar frente a la Legislatura y el Centro Cívico”, relató Martín.

Se la denominaba marcha del Orgullo Gay, pero no sólo convocaba a los sanjuaninos a defender el matrimonio igualitario, normativa recientemente aprobada. Es que, además hubo una serie de reuniones previas en las que se organizó y en las que se hablaba de las deudas que el Estado tenía pendientes con este grupo en cuanto a derechos humanos. Estas consignas se trasladaron a las calles.

Para garantizar la seguridad de los manifestantes, efectivos de la División Tránsito de la Policía se encargaron de realizar los cortes de calle correspondientes.

En esa primera vez el lema fue: “El orgullo de la diversidad”. No sólo hubo integrantes de la comunidad LGBTIQ+, sino que también se sumaron agrupaciones políticas y de estudiantes universitarios.

La primera marcha del orgullo fue organizada por La Glorieta que ese año estaba presidida por Fernando Baggio y un grupo de jóvenes que decidió organizarse. En los días previos, el testimonio de Baggio estuvo presente en la nota. “Será una jornada de celebración y también de protesta. Por un lado festejaremos por la nueva ley, pero faltan muchos derechos que conseguir, sobre todo en el ámbito de la identidad de transexuales”, anticipó ese martes el organizador.

No hubo cobertura de la marcha del sábado de ese diario, los medios de comunicación no eran muchos y, si bien hubo posteos e imágenes en Facebook, la red social recién estaba comenzando a hacerse popular entre los usuarios sanjuaninos. Es por esto que fueron muchas las personas que en aquella época no se enteraron de este suceso histórico que siguió repitiéndose año a año en el mes de noviembre.

La convocatoria se convirtió en el acto público más importante la comunidad lésbica, gay, bisexual, travesti, transexual, transgénero, intersex y queer ya que apunta a visibilizar los reclamos, las conquistas y el orgullo por la elección de cada orientación sexual, identidad y expresión de género.

La marcha se repite año a año en el mes de noviembre. Foto: archivo DIARIO HUARPE.

El detrás de escena de la primera marcha del Orgullo en San Juan

En el 2010 fue Fernando Baggio quien estuvo al frente de La Glorieta, organización que organizó la primera marcha en San Juan. No obstante, antes de esa convocatoria hubo otras que se hicieron previas a la marcha. La primera vez que se juntaron eran unas 20 personas que se conocían porque poco antes el Inadi había hecho un foro para la diversidad donde participaron organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos.

El militante de derechos humanos contó a DIARIO HUARPE que empezaron a reunirse a comienzos del 2010 en la glorieta del ferro urbanístico. Lo hacían para organizarse antes de que se aprobara el proyecto del Matrimonio Igualitario y militaban por esa ley.

“Queríamos reunirnos en un espacio público para adquirir la visibilidad que nunca tuvimos, siempre hubo personas LGBT, pero no se animaban a ir a espacios públicos”, contó.

A través de Facebook anunciaban las convocatorias. Foto: gentileza.

Fue ahí cuando se dieron cuenta de que algunos sanjuaninos veían la normativa como algo imposible y creían que no valía la pena luchar por eso porque nunca iba a llegar. Otros, decidieron organizarse y formar una organización civil que posteriormente tomó el nombre “La Glorieta” debido a su lugar de reunión.

La ley fue aprobada en julio del 2010 y en noviembre de ese año en San Juan se hizo la primera Marcha del Orgullo.

El flyer que convocaba a la primera marcha en San Juan. Foto: gentileza.

Antes de que se realizara en el Gobierno estaban preocupados debido a que, según dijo el activista, iban a pasar por cuatro templos religiosos y no querían que los dañaran. Es por ello que los mismos organizadores se encargaron de formar cadenas de personas para evitar que los participantes se acercaran a las iglesias.

“Fue completamente pacifica, no hubo manifestaciones de odio ni agresiones”, recordó.

Tuvieron el apoyo de efectivos policiales, pero no cortaron las calles desde un principio así que los activistas debieron hacerlo, como así también, tuvieron que dirigir el tránsito para evitar siniestros viales. Una vez que comenzaron a marchar, los policías realizaron estas actividades.

“Fue preciosa, hubo carruajes y casi 1.000 personas. Se hizo de noche, fue un pedido de las personas trans que integraban La Glorieta y de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA), porque gran parte de las personas trans no se animaban a visibilizarse y a marchar por plena Libertador durante el día porque conocían la violencia que existía en la sociedad hacia ellas”, contó Baggio.

Fue justamente en el lugar en el que se reunieron por primera vez donde hubo un escenario en el que presentaron diversos shows artísticos. También hablaron integrantes de la comunidad LGBT ya que el micrófono estaba abierto al público. En cuanto a la conducción, estuvo a cargo de Dany Love y Cielo Neuman.

La primera marcha en el país

En 1984, en el marco de la vuelta a la democracia, los activistas Carlos Jauregui y César Cigiutti formaron la Comunidad Homosexual Argentina, ambos buscaban luchar contra la represión y los edictos policiales heredados de la dictadura militar. Fueron los impulsores de la primera marcha a nivel nacional junto a las organizaciones Sociedad de Integración Gay Lésbica Argentina, Transexuales por el derecho a la vida, Grupo de Investigación en Sexualidad de Investigación Social, Iglesia de la Comunidad Metropolitana y Convocatoria Lesbiana.

El 2 de julio de 1992 se realizó en Argentina la primera marcha del orgullo gay, lésbico y trans. Fue en el Congreso, donde hubo alrededor de 300 personas que se congregaron bajo la consigna “Libertad, Igualdad, Diversidad”. Muchos de los participantes llevaban máscaras de cartón para evitar ser reconocidos.

En 1997 se optó por comenzar a realizar la marcha en noviembre debido a que el 1 de ese mes de 1967 nació el colectivo Nuestro Mundo, la primera organización disidente de Argentina y de América Latina.

El 2 de julio de 1992 se realizó la primera marcha del orgullo gay, lésbico, trans, en la Argentina. Foto: gentileza Télam.

Algunas de las consignas que tuvieron las marchas

1994: Visibles para ser Libres e Iguales.

1996: La discriminación nos condena. La policía nos mata. Seguimos de pie.

1999: En la sombra de la hipocresía, a brillar mi amor.

2002: Amar y vivir libremente en un país liberado.

2006: Somos todos y todas maravillosamente diferentes.

2007: Nuestro festejo es reclamo: Igualdad. Libertad. Diversidad.

2011: ¡Ley de Identidad de Género ya!

2014: Por más igualdad real, Ley Antidiscriminatoria y Estado Laico (2014)

2017: Basta de femicidios a travestis, transexuales y transgéneros. Basta de violencia institucional. Orgullo para defender los derechos conquistados.