Una vez más y van 16 robos denunciados por la Fitness Karina Palacios

Por 16ª vez según escribió en su facebook, ingresaron a la casa de Karina Palacios, la reconocida profesora de Fitness, quien vive en Rivadavia y ya piensa en irse de su casa para que dejen de robarle. Esta tarde muy enojada karina publicó que llegó a su casa y se encontró con un nuevo robo.

Llena de bronca e impotencia decidió hacer público su mal momento y así escribió en la red social facebook.

MIRÁ TAMBIÉN Le dieron más de 10 años de cárcel a un golpeador y asesino de Concepción

“Hasta cuando seguirán entrando a mi casa a robar. Gente de m…., que mientras muchos como yo que no nos tomamos vacaciones porque no podemos, o tantos como yo que nos rompemos el c… laburando con honestidad, sin robar ni c…. a nadie, sin tener planes, tarjetas y mil de beneficios, somos los más afectados, a los que más castigan; 15 veces me robaron y hoy otra vez y este es el p… plan federal de vivienda que me dieron y la cual pago cada mes al lado de barrios que fueron dados a gente que vivía en villas o indignamente, para enseñarles inclusión, igualdad, educación.?

Pocos de ellos trabajan y son honestos, los demás sólo viven de lo que roban y no pagan impuestos ni vivienda, a estos se les da casa?

Cuanta gente anotada y dispuesta a pagar y no le dan. Perdón no creo que esto mejore por más que yo siga siendo honesta y solidaria o trabajadora. No creo en la seguridad ni en la justicia.

Nadie me cuida mientras trabajo y trabajo para recuperar lo que me roban. Lacras inmundas hasta que las leyes no cambien nada cambiara y si pongo electricidad en los techos o me defiendo de un robo voy presa. Quiero una solución por Dios alguien que venga a solucionar esto que sufrimos varios como yooooo, Bastaaaaa”. Escribió en su cuenta de Facebook Karina.

MIRÁ TAMBIÉN Cayó otro delincuente del asalto en una finca de 25 de Mayo donde robaron $3M

Karina vive en el barrio 22 de Abril en Rivadavia y según habría denunciado, esta vez le robaron prendas deportivas, sillas de playa, otros efectos que estaban en el interior y exterior de la casa, incluso los pájaros que tenía de mascotas.

En su descargo le apuntó a todos los responsables actuales de la seguridad en San Juan y también a los anteriores, sin marcar diferencias ni colores políticos a todos por igual pidió por más seguridad.