Una voz en off pidiendo orden, un inflable de Cristina Kirchner y saludos cordiales entre rivales

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El segundo debate presidencial y último antes de las elecciones generales del próximo domingo, realizado esta noche en la Facultad de Derecho de la UBA, mostró algunas particularidades, incluso en bambalinas, como una voz en off pidiendo orden, un inflable de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner vestida como presidiaria y saludos amables entre rivales que en público se muestran hostiles.







-LA VOZ EN OFF QUE ORDENABA A LA PLATEA



"Tomen asiento por favor. Veo gente parada. Es una transmisión muy importante", decía una voz en off imperativa y desesperada en los pocos minutos de cortes del debate presidencial, que los presentes aprovechaban para pararse, recorrer los pasillos e intercambiar ideas.







-CHARLAS Y SALUDOS MÁS ALLÁ DE LA GRIETA



A contramano de las acusaciones y desaires que Mauricio Macri y Alberto Fernández se hacían sobre el escenario, antes del comienzo del debate y en los intervalos se pudo ver saludos y charlas distendidas entre dirigentes del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio.



Cuando arribó al salón, el candidato a vicepresidente oficialista Miguel Angel Pichetto se saludó con un apretón de manos con dirigentes como el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, y el diputado nacional y ex jefe de la UIA José de Mendiguren, que estaban sentados en la fila detrás suyo. Y en uno de los cortes se pudo ver a Diego Santilli departiendo amigablemente también con Insaurralde y el dirigente porteño y diputado ultrakirchnerista Juan Cabandié.







-LOS ATRILES, BIEN LUSTRADOS



Los cortes en la transmisión televisiva también eran aprovechados por personal de limpieza que, franela en mano, se dedicaba a lustrar los seis atriles en los que los candidatos exponían con vehemencia sus ideas, munidos solamente por papeles en blanco y lapiceras.







-LAS MUJERES DE LOS CANDIDATOS, EN PRIMERA FILA



La primera dama Juliana Awada siguió con atención las intervenciones de Mauricio Macri en el debate, sentada en la primera fila junto al jefe de Gabinete, Marcos Peña; el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis, y el asesor ecuatoriano Jaime Durán Barba.



Justo detrás estaba sentada la pareja de Alberto Fernández, Fabiola Yáñez, con un vestido blanco corto, acompañada por Santiago Cafiero y Juan Courel, ex secretario de Comunicación Pública del ex gobernador bonaerense Daniel Scioli.







-EL CRUCE VIRTUAL ENTRE ESPERT Y GRABOIS



"Piquetero que corta, piquetero preso. Así que cuidate Juan Grabois", dijo José Luis Espert al hablar de los cortes de calle. A los pocos minutos, el líder de la Ctep le respondió por Twitter: "Espert me amenaza en el debate (qué miedo) A su favor: por lo menos tiene su (malas) convicciones de derecha, no es un farsante como Macri".







-CRISTINA KIRCHNER NO ESTUVO, PERO UN INFLABLE MACRISTA LA RECORDÓ



Había especulaciones sobre si asistiría o no. Pero finalmente, la gran ausente de la noche fue la candidata a vicepresidenta del Frente de Todos, Cristina Fernández de Kirchner.



Militantes de Juntos por el Cambio llevaron un inflable con su imagen, vestida como presidiaria, que instalaron en las puertas de la Facultad de Derecho de la UBA.