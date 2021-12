Una vuelta a las raíces, cómo será el espectáculo final de la Fiesta Nacional del Sol 2022

Este miércoles se presentó la Fiesta Nacional del Sol 2022 que tendrá como temática los 50 años del evento que representa a los sanjuaninos. En esta ocasión, en el espectáculo final se verá una vuelta a las raíces, a los creadores de este festejo que reúne a los habitantes de la provincia; a las tradiciones y también a momentos relevantes que se vivieron a lo largo de estos años.

Esto lo anticipó a DIARIO HUARPE la nueva directora general de la FNS, Andrea Sánchez, quien comentó: “La fiesta tiene que recordar sus raíces, cómo fue su creación, quiénes fueron los primeros que comenzaron con esta hermosa tradición. Seguramente habrá homenajes a personajes, momentos e hitos de la fiesta”, dijo.

No obstante, no emitió muchos detalles ya que los irán dando a conocer con el transcurrir de los días. Lo que sí admitió Sánchez es que se vivirá un show al que tildó de único y en el que no faltarán la danza, la actuación y algunas sorpresas con las que quienes la vean podrán identificarse.

Este año el tema es “Confiar en lo que vendrá” que, según Sánchez, significa el homenaje a nuestra identidad, a nuestras raíces, a nuestro patrimonio, pero también hace referencia a la innovación y a las industrias culturales y creativas.

“Desde el equipo de la producción estamos trabajando para hacer un evento que sea memorable, que pase por diferentes climas donde la gente pueda sorprenderse”, comentó la directora general de la fiesta.

Con respecto a los orígenes de la FNS, escenas que probablemente se van a ver reflejadas en el escenario principal, se encuentran en 1.972. Ese año un grupo de amigos comenzó a reunirse a en diversos lugares de la provincia a tocar y cantar canciones de folclore. Después, empezaron con una tradición de realizar serenatas por lo que salían caminando y acercándose hasta la Plaza 25 de Mayo cantando.

“Fue un momento de encuentro entre vecinos y amigos, por eso esta fiesta es tan importante y creo que tenemos que recordar lo que significa, el encuentro”, finalizó Sánchez sobre el tema.

Puestos de trabajo

En este evento se generan una cantidad de trabajos, generalmente son más de 3.000 los puestos y este año no será la excepción ya que aún no está todo cerrado y siguen ampliando el equipo por lo que es probable que el número se supere.

Sánchez aseguró que están trabajando contrarreloj para poder llegar con todo listo para la fiesta. Es que, debido al contexto de pandemia, se han demorado a la hora de comenzar con los preparativos. Igualmente, aseguró que "lo vamos a dar todo".