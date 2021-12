El año que viene San Juan festejará los 50 años de la Fiesta Nacional del Sol

El ministerio de Turismo y Cultura, anunció este miércoles que el tema de la próxima Fiesta Nacional del Sol tendrá como eje temático los 50 años de la fiesta mayor de San Juan.

En un acto que se realizó en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario, la ministra Claudia Grynszpan y parte del equipo que estará a cargo de la fiesta brindaron detalles cómo será el festejo que se realizará del 22 al 26 de febrero del año que viene.

Durante el acto las autoridades difundieron un video en el que rememoraron las primeras ediciones de la FNS que comenzó en el año 1972 y se viene realizando desde entonces con algunas interrupciones a lo largo de los años.

La ministra recordó que este año no se pudo realizar la fiesta a causa de la pandemia, pero recordó que esta no fue la primera vez que no se hizo la fiesta, ya que a lo largo de su historia sufrió "varios cortes porque la vida es así, no siempre es continua".

Sobre el título completo que tendrá el festejo que es "Confiar en lo que vendrá - 50 años", la ministra aseguró que con esto se busca reflejar cómo se construye este presente tras la pandemia que modificó a la humanidad toda.

"Estamos aquí de nuevo haciendo una fiesta del sol distinta entre todos aprendiendo con dolor, pero también con alegría", aseguró la funcionaria sobre la forma en la que encaran la nueva edición de la FNS.

Por su parte, Andrea Sánchez, directora general de la FNS del 2022 aseguró que están trabajando contrarreloj para poder llegar con todo listo para la fiesta. Es que debido al contexto de pandemia, se han demorado a la hora de comenzar con los preparativos. Igualmente, la coordinadora aseguró que "lo vamos a dar todo".

Cambios

Sobre la forma en la que se realizará la nueva fiesta la misma Grynszpan reconoció en declaraciones anteriores que habrá modificaciones debido al contexto de pandemia. La funcionaria ya adelantó que no habrá carrusel durante la noche del viernes y el espectáculo final será más módico. Es que, en su momento, la funcionaria explicó que no tendrá la dimensión que supo ostentar en otras oportunidades "por una cuestión de tiempo”. Además, se dijo que, por el momento, está descartado traer artistas internacionales.