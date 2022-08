Sergio Uñac opinó este lunes sobre los temas que copan la agenda nacional y provincial. Lo hizo a la salida del Teatro del Bicentenario, donde estuvo en marco a una actividad del ministerio de Turismo y Cultura. El mandatario provincial señaló, en rueda de prensa, que los recortes de Massa en Nación no afectarán en nada a la provincia de San Juan, en principio. También opinó sobre la actuación de la Policía de Rodríguez Larreta en manifestantes de Cristina Kirchner, de la misma causa Vialidad y del debate que habrá con la reforma electoral en las distintas comisiones de la Legislatura tras la eliminación de las PASO.

“Yo entiendo que lo que está haciendo Massa (ministro de Economía y Finanzas Públicas de la Nación Argentina) es redistribuir partidas. Los ministerios en general, respecto de las partidas asignadas en el presupuesto anterior, tienen un porcentaje que no se alcanza a ejecutar por retraso en las obras o porque en lo administrativo no tuvieron la agilidad que debían tener”, explicó Uñac.

Luego enfatizó: “Nosotros no estamos notificados de la paralización de ninguna obra hasta el momento, estamos muy atentos”. “Efectivamente, estos recortes, en la provincia de San Juan, no afectarían en nada”, aseveró.

Causa Vialidad

El gobernador también habló de la causa Vialidad. Dijo que el fiscal Luciani “debería haber aportados mayores pruebas”, pero a su vez manifestó que “es respetuoso de lo que dicen los otros poderes del Estado”.

Policía de Rodríguez Larreta

Uñac se mostró disconforme con la actuación de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires con respecto a los manifestantes que se concentraron para apoyar a Cristina Kirchner.

“No solo cuidaban el orden, sino que atentaban con las personas que estaban en las inmediaciones”, dijo el pocitano, que aseguró que estas cosas no pasan en los demás jurisdicciones del país. Luego llamó “al orden, a la convivencia y a la tranquilidad”. “Debemos expresarnos con tranquilidad, eso quieren los argentinos”, aseguró.

Reforma electoral

“Me parece muy bien que se debata el proyecto de reforma en las diferentes comisiones que tiene la Cámara de Diputados, que los diputados puedan opinar”, indicó el mandatario provincial. “Vamos a ser absolutamente respetuosos. Nosotros dijimos, hace ya bastante tiempo, que votar dos veces no era necesario, que las primarias abiertas cumplieron su ciclo, que no tenía sentido molestar dos veces a la sociedad sanjuanina para que se presente a elecciones con escenarios idénticos”, apuntó.

Luego explicó esto último: “Nosotros hemos llevado un registro en el último tiempo, lo hemos mirado, lo hemos analizado desde que se aplicó las primarias abiertas: el escenario de primarias y el escenario de general ha sido idéntico. Una sola vez, un partido político no alcanzó el mínimo. En el 95% de las elecciones el escenario de primarias y el de generales ha sido el mismo. No vemos necesario votar esto”.

“Cuando abrí las sesiones en la Legislatura, expresé que era mi intención que la Cámara de Diputados tratara dos cosas que era necesariamente importantes: Ficha limpia, yo propuse una ley mucha más rigurosa, pero la Cámara no lo vio oportuno. Yo decía que había que invalidar a quien se presentaba en una elección provincial y a una general con meses o semanas de distancia. Me dijeron que no era posible, que los consensos de los diputados decidieron que no fuese así, nosotros lo aceptamos”, relató posteriormente.

Con respecto a la decisión de otras provincias de eliminar las PASO, Uñac dijo: “Todos vamos evolucionando respecto a esto. Las primarias abiertas cumplieron una etapa en la Democracia Argentina y la evolución de la política determinó que busquemos nuevos sistemas que amplíen la participación, que es lo que busca lograr la Cámara de Diputados”.