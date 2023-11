Uñac dijo que San Juan tiene un amigo en el Gobierno Nacional

Celebrada en Finca La Cabaña, Sergio Uñac participó junto a demás funcionarios del gobierno provincial y autoridades y representantes del ámbito de la discapacidad del encuentro organizado por la Mesa Massa Presidente, “La Patria es Inclusión”. Durante la reunión se reafirmó el compromiso con la inclusión y destacó la importancia de defender los derechos de las personas con discapacidad en el ámbito político y social.

Entre los participantes se encontraban Luis Rueda, presidente del Partido Bloquista; Franco Aranda, presidente del Frente Renovador San Juan; Graciela Caselles, diputada nacional; Jorge Chica, diputado nacional electo; Andrea Lepez, directora para las personas con discapacidad de San Juan; así como ministros, secretarios, diputados y representantes de áreas vinculadas a la discapacidad de la provincia y de Unión por la Patria.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Durante el evento, se escucharon testimonios conmovedores de personas con discapacidad y de sus familiares, hicieron uso de la palabra: Marisa, Carla, Mónica y Danielito. Además, se proyectó un video con saludos de Cecilia Moreau, presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación.

Vanesa Donoso, madre de cuatro hijos, dos de los cuales tienen discapacidad, expresó su gratitud por las oportunidades y el apoyo recibido, haciendo un llamado a la conciencia y a brindar más espacio a las personas con discapacidad. Por su parte, Danielito compartió su historia de superación, resaltando su lucha por viviendas accesibles y sus logros académicos en la Universidad.

Por su parte Jorge Chica, secretario de Deportes y diputado nacional electo, resaltó la importancia de seguir trabajando por la inclusión de personas con discapacidad y defendiendo los derechos ganados. Destacó la labor realizada en la Secretaría de Deportes en esa materia y agradeció por el apoyo en el programa de deporte adaptado en la provincia de San Juan. Chica contó la historia de Majo, un ciclista que puede competir gracias a la ayuda del gobierno. También resaltó la importancia de la Vuelta de San Juan, que ha sido inclusiva y ha brindado oportunidades a ciclistas de todo el mundo con discapacidad. Para finalizar mencionó su compromiso de seguir defendiendo los derechos y oportunidades para las personas con discapacidad en la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados de la Nación.

En su intervención, Andrea Lepez, directora para las personas con discapacidad de San Juan, enfatizó la relevancia de seguir trabajando en favor de la discapacidad, resaltando el apoyo del Estado y el compromiso del candidato a presidente Sergio Massa.

Publicidad

Alejandra Caneva, en representación de Mujeres del Frente Renovador San Juan, instó a votar por Sergio Massa en las elecciones del 19 de noviembre, destacando su compromiso con la discapacidad y la importancia de mantener y mejorar los derechos adquiridos.

Luis Rueda, presidente del Partido Bloquista dijo que: "No hay que dejarse llevar por el odio de algunos que quieren quitar derechos. Sabemos que ha habido gobiernos insensibles con la discapacidad, como por ejemplo el gobierno de Macri, que cortaba pensiones, dejando a mucha gente sin ayuda, y sin una obra social”.

"Hay que destacar la ayuda del Estado en situaciones de necesidad. Cada día tenemos que luchar por un Estado que esté al lado de las necesidades. Tenemos que seguir trabajando por un Estado que acompañe, que se preocupe, que esté presente. Debemos apoyar a Sergio Massa, al igual que lo hicimos con nuestro Sergio aquí en San Juan”.

"La experiencia nos ha mostrado que se puede, se puede con el deporte, se puede con la salud, se puede con la educación. Vamos a trabajar mucho de la mano de Sergio Massa para que las cosas, para que esta provincia, sigan destacando. Lo vamos a hacer juntos. Salgamos a decirle a todos que votemos con el corazón, que votemos con fe. Unidos por la patria, unidos por San Juan, unidos por la Argentina” finalizó Rueda.

Franco Aranda, presidente del Frente Renovador de San Juan, felicitó a las personas con discapacidad por su lucha permanente, destacando la importancia de tratar a todos con igualdad y respeto. Subrayó la necesidad de que el Estado esté presente que brinde apoyo a quienes lo necesitan.

Aranda dejo un mensaje sobre la importancia de continuar avanzando en la inclusión y la igualdad de oportunidades, aseguró que el “Estado debe estar presente y brindar apoyo a quienes lo necesitan”. Además, mencionó la importancia de mantener servicios públicos como la salud y la educación. “Yo sé que acá en San Juan se ha hecho un trabajo muy fuerte con la discapacidad y la verdad que lo felicito. Pero también entiendo, esto es un proceso”. “Vamos a seguir creciendo como sociedad, con educación, con instrucción que tenga que ver con la discapacidad, debería haber igualdad entre el hombre, la mujer, las personas con discapacidad. Que es la única manera de que todos estemos incluidos”.

Finalmente, Aranda, llamó a votar con el corazón por la boleta de Sergio Massa.

Graciela Caselles, diputada nacional y vicepresidenta segunda de la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados de la Nación, hizo un llamado a no apagar la luz de las personas con discapacidad y a continuar legislando y dirigiendo con conciencia en este ámbito.

"No debemos seguir la sugerencia de algunos de poner los derechos afuera; debemos proclamar fuertemente que los derechos de las personas con discapacidad deben estar adentro”.

“Cuando me solicitaron que integrara la comisión de discapacidad, un ámbito que inicialmente no generaba interés. No obstante, luchamos incansablemente, conscientes de que la discapacidad debía ocupar un lugar en la agenda pública. Hoy en día, la discapacidad se ha convertido en uno de los temas de la agenda política. Además, hemos logrado que nuestro candidato, Sergio Massa, nos adopte como bandera. Es fundamental reconocer que no es lo mismo enfrentar los desafíos de frente que dar la espalda. En este escenario, surge un individuo como Milei, quien, al emplear términos ofensivos como 'mogólico', me llevó a mirar a mi hija, y en ese momento supe que este hombre no tiene ni idea del dolor que causa”.

“Este individuo discrimina y habla desde el odio. Aquellos que asumirán la responsabilidad de legislar y dirigirán deben entender la importancia de no apagar la luz de las personas con discapacidad. Ayúdenos a llevar la voz de las personas con discapacidad al Congreso".

El Gobernador Sergio Uñac cerró el evento agradeciendo a los presentes y resaltando la importancia de las elecciones y la construcción de la democracia en Argentina.

En su discurso, hizo hincapié en la necesidad de defender los derechos y ampliar las oportunidades para todos los argentinos, expresando su apoyo a Sergio Massa como próximo presidente.

"Destaco la necesidad de defender los derechos y ampliar oportunidades para todos los argentinos. La patria se construye con amor y reconocimiento de necesidades. Agradezco especialmente a las personas con discapacidad, su valía nos engrandece y nos inspira a construir una sociedad más inclusiva. Hemos vivido actos con mucho contenido y fibra, pero hoy, con tanto corazón, es único. Gracias por permitirme ser parte de esta construcción colectiva."

"San Juan tiene un amigo en el Gobierno Nacional, Sergio Massa, actual Ministro de Economía. Queremos seguir teniendo un amigo en el próximo Gobierno Nacional, con Sergio Massa como presidente. El 19 de noviembre no debatimos dos modelos, defendemos uno solo. Nos quedan pocos días, pero sabemos que la patria se construye con amor y ampliando derechos. A trabajar todos juntos por una Argentina donde Sergio Massa sea el nuevo presidente”, cerro Uñac.