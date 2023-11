El presidente de la Juventud Bloquista, Julián Gómez, utilizó sus redes para criticar al candidato a presidente Sergio Massa y al peronismo en general. Esto generó que el órgano auxiliar del partido de la estrella convoque a una reunión para este miércoles 15 de noviembre en el que definirán si lo desplazan del máximo cargo, ya que su opinión va en contra del acuerdo del partido con el peronismo para formar parte del frente Unión por la Patria.

Todo inició luego que Julián Gómez, presidente de la Juventud Bloquista, utilizara sus redes para expresar que “no defiendo la demagogia y menos la pobreza. No me permito ser parte de un candidato que siendo actual ministro solo haya demostrado mediocridad”, en clara referencia a Sergio Massa. Pero las líneas que más molestaron para adentro fue que dijo que “yo quiero que se termine el reino del peronismo”, criticando al partido con el que el Bloquismo se asoció para formar el frente electoral de Unión por la Patria que apoya al tigrense a nivel nacional.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Tras el estallido de las polémicas aseveraciones del presidente de la Juventud Bloquista se supo, por altas fuentes partidarias, que el joven ya venía demostrando su disconformidad con el candidato a presidente Sergio Massa al punto tal que no quiso participar de la campaña electoral nacional e incluso advirtió que no iba a ser parte del equipo de fiscalización que aporta el partido para el balotaje, elección en la que no hay dirigentes sanjuaninos en disputa.

Por todo esto es que el presidente del Partido Bloquista, Luis Rueda, expresó a DIARIO HUARPE que “les pedí a los integrantes de la Juventud que se reúnan y definan ellos si lo desplazan a Julián Gómez tras los dichos que vertió en sus redes sociales. Ellos serán los que definan si lo corren del máximo cargo y yo les afirmé que los apoyaré en la decisión”. El referente del partido de la estrella aseguró que habrá expulsión del partido de Julián Gómez.

Una vez que se reúnan decidirán si lo desplazan del máximo cargo y quién debe tomar ese lugar. Actualmente, la Juventud Bloquista está formada por un presidente y acompañado de dos vicepresidentes que en este caso son Celeste Garife y Uriel Morales que pueden hacerse del cargo si el resto así lo decide.

Existe la posibilidad de que se elija a otro integrante de la comisión para erigirse como nuevo presidente y si esto se diera así uno de los nombres más fuertes es el del hermano de Luis Rueda, José Tornello.

Publicidad

Dato

La actual conducción que lidera Luis Rueda definió en el 2021 de echar del Partido Bloquista a cinco afiliados que trabajaban políticamente en otros espacios.

Textual

Luis Rueda / presidente del Partido Bloquista