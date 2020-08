Uñac: “El virus ingresó por alguno de los lugares no permitidos”

“El virus ingresó por alguno de los lugares no permitidos, entiendo yo, en la provincia de San Juan”, dijo el gobernador Sergio Uñac en la conferencia de prensa en la que emitieron nuevas medidas para evitar la propagación del coronavirus.

Luego aseguró que “esto es algo que vamos a superar entre todos, lo vamos a hacer, pero no podemos minimizarlo”. Por esta razón, se suspendieron el turismo interno y las actividades deportivas durante 7 días.

Cuando transcurra este tiempo, el Gobierno volverá a comunicar cómo seguir. En estos días de investigación necesitan “la colaboración de los primeros contagios para determinar el nexo epidemiológico del departamento, con quiénes estuvieron, sin tapujos, sin esconder ningún tipo de situación porque nosotros necesitamos determinar e ir desde del contagio detectado hasta nexo y así determinar dónde nacen estos contagios del departamento de Caucete”

“Esperamos, podamos dar nuevas noticias y que determinen que volvamos a esta nueva normalidad que teníamos los sanjuaninos”.

Luego, el gobernador de San Juan llevó tranquilidad, ya que “es el momento menos deseado por los sanjuaninos, pero es el más planificado y estudiado también respecto al trabajo que venían desarrollando los ministros y el comité Civid-19”.

Aseguró que cada una de las medidas anunciadas son para que los ciudadanos no pierdan la calma porque trabajaron con protocolos para afrontar esta situación “desde el segundo 0 que fue anunciado”.

De igual manera, ahora Uñac pidió “absoluta prudencia” y que no se estigmatice a los sanjuaninos con la enfermedad. También, dijo que no se puede minimizar la situación porque “vemos fotos de otros lugares, otras provincias, otros países y de otros continentes, que obviamente nos deben generar por lo menos la responsabilidad que los respetos a los protocolos no es un antojo del Gobiernos, ni menos de los medios, que es necesario usar tapaboca, que no es necesario hacer una fiesta clandestina, y hay detectadas en diferentes lugares y en Caucete también”.

“Estos pasos los vamos a dar juntos, y esta situación la vamos a superar juntos todos los sanjuaninos, como lo hemos hecho en la historia y como la vamos hacer ahora también”, cerró el gobernador.