Uñac habló sobre la llegada a San Juan de vacunas contra el coronavirus

El gobernador Sergio Uñac se refirió este martes a la llegada a San Juan de la vacuna contra el coronavirus. Si bien el mandatario no dio precisiones sobre la fecha de ingreso ni sobre la cantidad de dosis que llegarían, aseguró que el reparto del medicamento se hará de forma "equitativa".

En rueda de prensa, explicó que la vacuna se distribuirá en base a los parámetros que establezca el Gobierno nacional. "Va a ser de manera equitativa para todas las provincias argentinas", aseveró.

El Gobernador expuso que si bien él no es técnico en la materia, le da "confianza" que ya hay dos o tres vacunas que están dando más de un 90% de efectividad. "Esto genera esperanza", opinó.

Ante la pregunta de cuántas dosis llegarían a la provincia, el pocitano prefirió no dar números, ya que aseguró que no pretende generar expectativas que luego no se puedan cumplir.

Uñac destacó que San Juan mantiene una muy buena relación con Nación, sin embargo, destacó que esto no será tomado en cuenta ya que la vacuna se repartirá sin importar quién gobierne la provincia. "Se tendrá como parámetro la cantidad de habitantes que tenemos, supongo que debe ser de los requisitos", consideró el funcionario.

En otro tramo del contacto con la prensa, el Gobernador se refirió al operativo para la colocación de la vacuna: "Vamos a necesitar mucha colaboración de la sociedad al respecto".

El Gobierno argentino mantiene negociaciones con cinco productores de vacunas candidatas que se encuentran en fase 3. Se trata de las vacunas de AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm, Janssen y del Instituto de Investigación Gamaleya (Sputnik V).

La empresa farmacéutica AstraZeneca anunció la firma de un acuerdo con el Gobierno argentino para suministrar más de 22 millones de dosis de su vacuna;

Además, Argentina recibiría 25 millones de dosis, de las cuales 10 millones podrían llegar en diciembre a un precio estimado de 19,95 dólares.