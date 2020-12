Uñac, junto a los gobernadores del país, firmó el Consenso Fiscal 2020

El gobernador Sergio Uñac participó de la firma del acuerdo de Consenso Fiscal 2020. El acto presencial se realizó en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada y contó con la presencia de gobernadores de todas las provincias.

El acuerdo que tiene el apoyo de todas las provincias y que les permitirá contar con unos 70.000 millones de pesos para reactivar las economías locales. “Hay un país que nos reclama que trabajemos unidos”, destacó el presidente Alberto Fernández, ante gobernadores y vicegobernadores de las 23 provincias.

Entre los aspectos clave, con la firma del acuerdo se busca eliminar la rebaja del Impuesto a los Ingresos Brutos (IIBB) que afectaba a las provincias, fija límites para la toma de deuda en dólares para promover el endeudamiento responsable y sostenible; suspende las demandas por el lapso de un año contra el Estado nacional a partir de la entrada en vigencia del pacto.

Además incluye el reconocimiento de que la coparticipación no es el vehículo de recursos para transferir servicios, competencias y funciones de la Nación a los distritos.

Las autoridades explicaron que el Consenso surge como consecuencia de la grave situación generada por la pandemia mundial provocada por el COVID-19, tanto en lo sanitario como económico, impactando seriamente en la economía global del país y por ende en las finanzas tanto nacionales como en los estados provinciales.

Al tomar la palabra, el presidente Fernández sostuvo que “este acuerdo que estamos firmando habla de la responsabilidad que tenemos para seguir adelante, y la responsabilidad no es de la que se hablaba años atrás cuando significaba ajustar, la responsabilidad es cómo vamos a crecer y la sensatez que tenemos que tener para poder crecer”.

Tras la firma, Uñac agradeció "al presidente y a cada uno de los ministros intervinientes” y destacó que “lo ocurrido en el día de hoy fue fruto del diálogo". Uñac, destacó ante los medios nacionales, la concreción del Acuerdo San Juan, una gran convocatoria que buscó establecer el conjunto de medidas que planifiquen el crecimiento de la provincia en el corto, mediano y largo plazo.

"Entre distintos ítems, se buscó la manera de bajar la presión impositiva al sector privado teniendo en cuenta la pandemia que estamos atravesando y cómo nos preparamos para la pospandemia; eso ha sido una realidad en la provincia de San Juan", dijo el gobernador.

"Ingresos Brutos en distintas actividades fueron, en algunas, suspendidos tratando de retomar cierto movimiento económico, y en otros esos impuestos fueron eliminados, bajando la presión tributaria en la columna derecha de la boleta de energía eléctrica, que es donde se encuentran los impuestos más importantes, tanto provinciales, nacionales y municipales", detalló.

Antes de terminar el mandatario explicó que "San Juan, que es una provincia pequeña, con una actividad diversificada pero menor en el contexto nacional, pudo bajar la presión impositiva. Nosotros estamos en esa línea y no en la línea de seguir grabando distintos sectores, ya que eso contribuye a una menor actividad económica".

Durante el acto, firmaron el Consenso los gobernadores de San Juan, Sergio Uñac; de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Catamarca, Raúl Jalil; de Chaco, Jorge Capitanich; de Chubut, Mariano Arcioni; de Corrientes, Gustavo Valdés; de Entre Ríos, Gustavo Bordet; de La Rioja, Ricardo Quintela; de Mendoza, Rodolfo Suárez; de Misiones, Oscar Herrera Ahuad; de Neuquén, Omar Gutiérrez; de Río Negro, Arabela Carreras; de Salta, Gustavo Sáenz; de Formosa, Gildo Insfrán; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella y de Tucumán, Juan Manzur.

Previamiente, hizo lo propio Gerardo Morales, primer mandatario de Jujuy, quien no pudo estar presente por cuestiones de agenda. También estuvo presente el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, quien no rubricó pero apoyó el acuerdo. Por su parte, firmaron en representación de Córdoba, el vicegobernador Manuel Calvo, por Santa Cruz el vice Eugenio Salvador Quiroga y por Santa Fe la también vicegobernadora Alejandra Rodenas. El mandatario de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, no estuvo presente por recomendación médica.

Acompañaron además el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; los ministros del Interior, Wado de Pedro, y de Economía, Martín Guzmán; la directora de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.