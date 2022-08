El gobernador Sergio Uñac confirmó este lunes que durante esta semana viajará a Buenos Aires para hacer gestiones para garantizar la realización de obras que se financian con fondos provenientes del Gobierno nacional.

En rueda de prensa, el funcionario explicó que espera poder reunirse con el ministro de Obras de la Nación, Gabriel Katopodis, El mandatario recordó que por estos días se está preparando el proyecto de ley de Presupuesto para el 2023 y por eso necesita saber qué obras están incluidas en la cuenta del año que viene.

Publicidad

Uñac adelantó que es posible que viaje mañana para entrevistarse con Katopodis y explicó que el tema central serán las obras y aseguró que analizará el proyecto de presupuesto que se presentó, ya que "hay cosas que está y otras que se tienen que seguir discutiendo", aseguró.

Ante la pregunta de cuáles serían las obras que faltarían, el funcionario explicó que cree que se trataría de algunas obras relacionadas con la infraestructura vial, aunque aclaró que esto aún es un tema a confirmar.

Uñac quiere ver a Katopodis para preguntarle qué obras se realizarán en 2023.

"No tenemos la copia de lo incluido o no, hay dudas y no quiero expresarme sobre cosas que puedan generar polémica porque pueden estar incluidas y la idea es corroborarlo y después hacer análisis", aseguró cauto el mandatario.