Cerca de 1.000 oficiales y agentes recibidos de las carreras de Seguridad Ciudadana reclaman por ser incorporados a la fuerza policial de San Juan. A través de cadenas de WhatsApp y redes elevaron su reclamo para pedir que se reconozca su formación.

Uno de los integrantes de este grupo explicó a DIARIO HUARPE que quieren visibilizar su reclamo, pero temen sufrir algún tipo de represalias en futuros nombramientos. Por ello, pidieron resguardar su identidad y ser identificados como agentes autoconvocados. “No podemos marchar y personificar nuestra lucha, sólo pedimos que se nos asignen nuestros puestos”, indicaron.

“Hay chicos esperan hace más de un año y medio. Son de la promoción 2020 y 2021. Los agentes son unos 500 y los oficiales otros 500 en esta situación”, estimaron.

El reclamo de los agentes y oficiales

A través de grupos de WhatsApp, varias comisiones se organizaron y pidieron informes sobre los expedientes de sus nombramientos. Pero afirmaron que no tienen novedades. “No se mueve nada. Lo devuelven a oficinas y no sabemos por qué, no nos dan una respuesta de nada”, dijeron a este medio.

“Hace más de un año y medio que hemos sido diplomados y no hay un trabajo concreto. En medio de la inflación, de los trabajos en negro, de las necesidades de nuestras familias, nos encontramos pidiendo que se reconozca nuestra formación”, dijeron a través de un comunicado.

Desde la Secretaría de Seguridad informaron a DIARIO HUARPE que en el presente año se realizarán 400 nombramientos, de los cuales 200 ya se concretaron. Según explicaron, fueron dos tandas de a 100 en los meses de junio y julio.

Ante el reclamo de los egresados, desde la secretaría explicaron que los tiempos administrativos de los nombramientos no son manejados por este organismo. Sin embargo, reconocieron que hay expedientes demorados.

Nombramiento de agentes y oficiales en junio pasado

También indicaron que los recibidos no son incorporados a la Policía inmediatamente. Es decir, que las órdenes de nombramiento no son por camada, sino por orden de mérito, las cuales contemplan muchos factores. Por ejemplo, si el egresado se recibió en tiempo y forma, o se demoraron en rendir las materias luego de finalizar el cursado, detallaron.

Finalmente, desde el área confirmaron que para este 2022 están previstos 400 nombramientos. Los primeros 200 se realizaron en los meses de junio y julio y esperan incorporar los 200 restantes antes de diciembre.