Unos 20.000 jubilados sanjuaninos cobrarán alrededor de $1.500 por el bolsón navideño

Este año algunos jubilados sanjuaninos recibirán una suma extraordinaria que corresponderá al bolsón navideño y será de alrededor de $1.500, aunque el monto aún no está confirmado de forma oficial.

Al respecto, el titular del PAMI en San Juan, Marcio Meglioli, explicó en diálogo con DIARIO HUARPE que la entidad realiza anualmente 13 entregas del bolsón alimentario, una por mes de alrededor de $530 y una en diciembre.

En este 2020 la pandemia modificó el panorama y, en vez de los bolsones, entregaron directamente el monto. Así lo harán también con el correspondiente a las fiestas de fin de año.

“Los van a recibir todos los que reciben bolsones de mercadería, son 20.000 jubilados”, explicó Meglioli.

Es decir que no todos los jubilados afiliados a PAMI, unos 70.000, van a recibir el monto.

Los beneficiarios deberán cumplir con ciertos requisitos como estar anotados a través de un centro de jubilados, cobrar la mínima, no tener otros ingresos en el domicilio, que exista una situación de vulnerabilidad sociosanitaria y que no tengan varias propiedades ni autos de los últimos modelos.

Subsidio de $3.000 y largas filas para anotarse

Cientos de jubilados llegaron esta mañana hasta el PAMI diciendo que querían anotarse para cobrar el subsidio de $3.000 destinado a personas de vulnerabilidad extrema cuya inscripción culmina este viernes.

Según explicó Meglioli, hubo un error debido a que, según les comentaron algunos ancianos “hubo centros de jubilados les dijeron a sus afiliados que tenían que concurrir a PAMI porque era el último día para inscribirse”.

Tal es así que muchos de ellos asistieron y se formaron largas filas. Incluso, a las 6:30 ya había alrededor de 50 personas esperando en la puerta.

“De cada 10 personas que fueron, hay 9 a los que no les corresponde el subsidio”, dijo Meglioli.

Es que este monto único que se entregará está destinado a personas que estén en estado de vulnerabilidad. Aunque ese no es el único requisito. Además, deben cobrar la mínima, que esa mínima sea única dentro del núcleo habitacional, no tienen que tener otros subsidios de PAMI, no tiene que estar ni en geriatría, ni en psiquiatría y tienen que tener un estado de vulnerabilidad habitacional y sociosanitaria.