Uruguay desplaza a Brasil y es el primer destino de los productos farmacéuticos argentinos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Las exportaciones argentinas de productos farmacéuticos se incrementaron 4,7% en volúmenes pero cayeron 3,5% en valores durante los primeros nueve meses del año, durante los cuales el mercado uruguayo se convirtió en el principal destino de las ventas externas al desplazar a Brasil.



Así se desprende de un informe elaborado por la consultora Investigaciones Económicas Sectoriales (IES), en el que se destacó que la elaboración de productos farmacéuticos observó una contracción de 2,2% en los primeros nueve meses del año, de acuerdo con la medición oficial.



Al evaluar el comportamiento interanual, se observa una importante contracción en septiembre, al caer 7,6%.



El informe de la consultora prevé que “hacia adelante, el sector continuará en un contexto adverso, debido al sustancial incremento en los costos de las materias primas, sumado al notable aumento de los precios de los medicamentos”.



Entre enero y septiembre de 2019, las ventas de medicamentos en cantidades en el mercado interno se contrajeron 4,9% en comparación con el mismo período de 2018.



En el acumulado de período, las ventas al exterior sumaron en valores US$ 443 millones, y presentaron una caída de 3,5% en comparación con el mismo período del año anterior, mientras que en cantidades se registraron 25.144 toneladas, 4,7% más a las exportadas en igual período de 2018.



En el acumulado de los primeros nueve meses, el principal destino de las exportaciones fue Uruguay (le quitó el primer lugar a Brasil), con 35%, seguido por Paraguay y Brasil, con 13,4% y 9,2% respectivamente.



En tanto, las importaciones en valores totalizaron US$ 1.611 millones, 3,2% más que los US$ 1562 millones registrados en igual período de 2018.



En términos de cantidades, sumaron 17.368 toneladas que, al compararlas con las 14.948 toneladas registradas en 2018, registran un incremento de 16,2%.



Por el lado de las importaciones, las principales compras al exterior provinieron de Alemania (21,4%), Estados Unidos (17%) e Irlanda (8,3%).