UTA ratificó el paro en San Juan y apuntó contra Hensel pidiéndole que deje de amenazar a los trabajadores

Desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA) ratificaron el paro de colectivos durante 72 horas desde este martes a las 00, en caso de que no haya acuerdo con el Ministerio de Trabajo de la Nación y la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP). La reunión será este lunes a las 15.30 y los secretarios generales de UTA de todo el país participarán a través de Zoom. Si no hay acuerdo, en San Juan aplicarán la medida.

El secretario general del gremio en la provincia, Héctor Maldonado, informó a DIARIO HUARPE que, en caso de que no haya acuerdo y respuesta a los pedidos, el paro se llevará a cabo y San Juan se sumará.

Además, apuntó contra el ministro de Gobierno local, Alberto Hensel, ya que aseguró que “parece que vive en otra dimensión". Es que Hensel programó una audiencia de conciliación para esta jornada, pero la UTA ya informó que no asistirá.

“Más que pretender fijar una audiencia, lo que hizo una vez más fue amenazar a los trabajadores. Nosotros somos respetuosos de la Subsecretaria de Trabajo de San Juan y de los funcionarios que están frente a ella, pero no tiene ámbito de aplicación en este conflicto que es nacional. Por eso no vamos a asistir a ninguna audiencia, porque a ellos no les compete”, dijo Maldonado.