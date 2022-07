¿Va al Mundial? Rodrigo De Paul rompió el silencio tras el escándalo

Rodrigo De Paul está en la mira, luego de algunos rumores que explotaron en las redes sociales. El futbolista del Atlético de Madrid quedó mal parado durante las últimas semana, luego de su separación con Camila Homs y su romance con Tini Stoessel. Tras los dichos que lo dejaban fuera posiblemente del Mundial de Qatar 2022, el mediocampista de la Selección Argentina no se guardó nada al respecto en estas últimas horas.

En entrevista con América Noticias, De Paul afirmó: “Voy a intentar decirlo con el mayor respeto posible porque no juzgo ningún trabajo de ningún periodista, creo que es una carrera súper difícil, para la cual hay mucha gente que no estaría capacitada para hacerla, por eso se estudia, se prepara. Esto es una separación y hay una demanda, pero nada más. Sino mandamos gente a otros países a que demanden a los jugadores y nadie podría jugar la Copa del Mundo".

"No tiene ningún sustento lo que se dice. Entiendo que empiezan a levantar, puede tener un día o dos repercusión, pero es absolutamente incorrecto eso que dijeron. Nos llevamos súper bien, Camila, cada vez que yo fui al país, siempre estuvo a disposición para que vea a los chicos. Ella en unos días se va de vacaciones, no sé a dónde, pero sé que en España con su pareja. Los chicos se quedan conmigo 15 días y los voy a súper disfrutar. Viene la chica que los cuida allá a ellos, viene a acompañarme", aseveró Rodrigo.

Palabras de Rodrigo De Paul

Por su parte, la pieza clave de la "Scaloneta" sostuvo: "No hay nada malo, los dos rehicimos nuestra vida. Los dos charlamos, me preguntó si estaba conociendo a Tini y le dije que sí. Ella me dijo que estaba conociendo gente también. Buenísimo. Siempre lo más importante fue que a nuestros hijos la gente que los rodea los trate bien y así es. Me pone súper feliz si ella se está rehaciendo la vida. La relación entre nosotros es buena”.

"Siempre en nuestro país tenemos que buscar un punto de conflicto a lo que sucede. No siento que sea así. También para cuidar a Cami, a mis hijos, que es lo más importante. Cuando dicen que Tini apareció cuando yo no estaba separado, eso no me gusta. Que digan que no pago las cuotas de mis hijos, están los recibos, las transferencias. Yo jamás haría eso ni por mis hijos ni por Camila, que fue quien me acompañó muchos años. Se dijo lo del Mundial, todas mentiras que entendí que me estaban empezando a dañar”, cerró Rodrigo De Paul.