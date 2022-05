Vacunan en la Feria de las Artesanías y piden a quienes asistan llevar el carnet

La Feria Internacional de las Artesanías comenzó el pasado jueves 5 de mayo en el Costanera Complejo Ferial con muchas actividades culturales, gastronómicas y de entretenimiento. Sin embargo, también se encontró un espacio para cuestiones de salud, ya que el Ministerio de Salud de la provincia decidió colocar un stand de vacunación en el lugar. Con respecto a esto, el Jefe del Programa de Inmunizaciones, Fabio Muñoz, advirtió que las personas que estén interesadas en acceder a una vacuna recuerden llevar su carnet de vacunación.

Muñoz comentó a DIARIO HUARPE que el stand está disponible todos los días, hasta el 15 de mayo, desde las 16:00 hasta las 20:30 horas. En este sentido, el funcionario planteó que, quienes tengan la intención de vacunarse en ese stand y sepan que van a ir a la feria, lleven por las dudas su carnet de vacunación. Asimismo, tener a mano el documento nacional de identidad es imprescindible.

“Si no tienen el carnet las personas se pueden vacunar de igual manera, pero si lo llevan es mucho más rápido y eficaz. Si no, es un poco demoroso”.

Muñoz detalló que hay una buena adherencia del stand para vacunación, sobre todo de la gente que está trabajando en el lugar. “Los trabajadores de la feria se hacen su tiempito y van a vacunarse, ya sea de coronavirus o de las otras inoculaciones del esquema”, manifestó.

El Jefe del Programa de Inmunizaciones contó que las vacunas que se están dando son las dosis de refuerzo de coronavirus, la llamada “cuarta dosis” o segundo refuerzo y, a su vez, las inoculaciones del esquema regular de vacunación de la Argentina.

La dosis de refuerzo de la vacuna contra el Covid-19, a paso lento

La vacunación de la dosis de refuerzo en San Juan, conforme admitió Fabio Muñoz, “sigue avanzando pero muy lentamente”. El funcionario manifestó que, desde el Ministerio de Salud, no tienen muy el claro el por qué los sanjuaninos no se están vacunando con la llamada “tercera dosis”, pero que pueden inferir que el motivo es un relajamiento social a causa de que no hay muchos casos.

En este sentido, la cantidad de dosis de refuerzo colocadas en la provincia son 270.085. Esto implica alrededor de 34%, apenas un 4% más que hace tres meses. DIARIO HUARPE había hecho un relevamiento a fines de febrero pasado que relevaba que casi el 30% de la población se había inoculado la comúnmente llamada “tercera dosis”.

Muñoz dice que, a pesar de este notable amesetamiento en la vacunación contra el coronavirus, el Ministerio de Salud sigue realizando operativos como el de la Feria Internacional de las Artesanías que “acerquen la salud a la gente”. De esta forma, otra de las iniciativas que están llevando a cabo es la de reorganizar los centros de salud y llevar las vacunación hacia ellos, con el objetivo de que inocularse sea más fácil y rápido.