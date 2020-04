Vallecito: nadie llega a la Difunta Correa y los pobladores están sin alimentos

Desde el viernes 20 de marzo, el día que comenzó la cuarentena total en el país, las más de 100 familias de Vallecito vienen en picada: no llegan turistas, no llegan alimentos, no llegan recursos.

Si bien el municipio los asistió con módulos alimentarios hace una semana, preocupa la imposibilidad de generar los recursos propios que ayudan a pasar el día.

“No la estamos pasando bien”, le dijo a DIARIO HUARPE Alejandro Vega, uno de los habitantes de la zona.

“Los negocios están cerrados, no hay gente, no hay movimiento y no podemos generar el dinero con el que nos mantenemos y vivimos”, comentó.

Vega vive del turismo. “No tengo empleo fijo, soy metalúrgico. Y cuando no hay nada para soldar, la changueo en lo que sea. Y así vivimos la mayoría”, dijo.

Sin movimiento

Con todo quieto, la posibilidades de generar la plata del día se acotan. Y sin ella, todas las posibilidades de consumo e independencia económica.

Algunos se mantienen con lo que reciben de asignaciones, pensiones, subsidios u otros beneficios sociales. Pero no alcanza, solo cubren el pago de los servicios y algún costo fijo.

"El principal ingreso de las familias que vivimos acá es el que generamos con el turismo, pero con todo esto esa platita no se está entrando y estamos preocupados", dijo Vega.

Sin comestibles

Otro de los problemas que se presentaron en Vallecito en estos días de cuarentena, es la falta de abastecimiento alimenticio en los tres negocios chicos que todavía subsisten en el pueblo.

“Antes de la cuarentena los almacenes estaban abastecidos por una proveedora”, contó Gustavo, otro vecino de la zona.

“Pero como el principal negocio que está en la galería está cerrado, la proveedora dejó de llegar y los más chicos se están quedando sin mercadería”, dijo.

“Entiendo que puede no ser negocio para la proveedora venir hasta acá para abastecer a tres negocios chicos, pero me parece que en estas circunstancias, se trata de una cuestión humanitaria”, agregó Alejandro.

Sin vehículos

Otro de las carencias que se suma a la problemática del pueblo de la Difunta Correa, es que ninguna de las familias tiene vehículos en condiciones para viajar los 35 kilómetros hasta Caucete para comprar, hacer un trámite o atenderse de urgencia en el Hospital.

“Todos aquí dependemos de lo que llega. Y en esta situación no hemos dado cuenta que no tenemos independencia”, manifestó el vecino.

Ayuda del municipio

Hace una semana y media, personal del municipio de Caucete entregó a cada una de las familias los módulos alimentarios y con eso están tirando. No obstante, nadie sabe hasta cuándo.

“El municipio está atento a lo que nos está pasando y se ha puesto a disposición”, dijo Alejandro. “Pero seguimos preocupados porque no sabemos hasta cuándo vamos a estar así dependiendo de otros para vivir”, cerró.