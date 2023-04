Walter Vázquez, actual concejal y candidato a intendente de Rivadavia, pasó por el Café de la Política Expréss y brindó su tradicional semáforo. El rojo se lo dio a Fabián Martín, “por haberlo desilusionado” en su gestión.

En este sentido, según comentó el aspirante bloquista que jugará por San Juan por Todos, al momento de iniciar su gestión como concejal en el 2019, muchos compañeros de la política nombraron a Martín como un hombre “diferente”.

”Se decía que era republicano, respetuoso de las instituciones y yo lo habré visto tres veces. El Concejo se convirtió en una escribanía de él, cuando supuestamente tiene otras ideas”, planteó.

En este sentido, el amarillo fue para otro candidato en Rivadavia, pero de Unidos por San Juan: el actual diputado provincial Sergio Miodowsky.

Vázquez dijo que, hasta el momento, conforme su perspectiva, todavia no muestra lo que hace en el departamento.

“Hace 12 años que es parte de la gestión de Rivadavia y todavía no sabemos qué hace, que propone”, sentenció.

Finalmente, el verde se lo puso a su grupo de trabajo, a su gente. El concejal dijo estar contento de que lo hayan elegido para llevar adelante el desafío de representar al bloquismo. “Hasta hace agosto del año pasado, yo no iba a ser candidato y me eligieron. Sin ser egocéntrico, el verde me lo pongo yo”, cerró.