Verón: "A Maradona le está costando encontrarle la vuelta a Gimnasia"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El presidente de Estudiantes, de La Plata, Juan Sebastián Verón salió a hablar el día después de una nueva victoria en el clásico de la ciudad sobre Gimnasia y Esgrima y aprovechó para fustigar a su entrenador, con el que mantiene una relación distante, al señalar que a "Diego Maradona le está costando encontrarle la vuelta al equipo".



“Maradona está encontrando dificultades en el equipo, pero no por él, sino por el andar no tan bueno que venía teniendo. Por eso ahora le pueden pasar dos cosas: romper la inercia o que la inercia lo arrastre, porque es evidente que le está costando encontrarle la vuelta", dijo el titular del club “Pincha”.



Y respecto del cruce que mantuvieron dentro del campo de juego Maradona con el delantero estudiantil Gastón Fernández, la “Brujita” le expresó a Radio Rivadavia que en "el tema de las discusiones en la cancha, si hay un límite, quedan ahí, aunque siempre es bueno evitarlas. Yo no me puedo poner a discutir con un jugador porque cada uno tiene que respetar su lugar", enfatizó, en otro tiro por elevación a Diego.



Mientras se prepara para la reinauguración del estadio de 1 y 57 Verón también se expresó con relación al director técnico Gabriel Milito, cuya permanencia estuvo en discusión hace dos semanas, aunque ahora el equipo parece haber entrado por el buen camino.



"Creo que Milito va a salir de acá siendo un mejor entrenador del que es. Tiene una capacidad enorme para explicar fútbol, para observar y absorber. Entiende lo que tiene y como lo puede hacer funcionar porque es pragmático. Siempre confié en su mensaje", elogió Verón.



Claro que al hablar de técnicos no pudo quedar fuera de la charla el riverplatense Marcelo Gallardo, con el que compartió equipo en el seleccionado argentino.



"No me deja de sorprender Marcelo, sobre todo por esto de buscar siempre y no conformarse. Se reinventa y no se relaja, ni deja relajarse al plantel. Esto de superarse constantemente lo lleva a ser de los mejores entrenadores", subrayó.



Claro que Verón tampoco se queda quieto y también piensa en el futuro. Por eso en las últimas horas hubo un sondeo hacia el otro lado del mundo, más precisamente a China, tratando de tentar a un antiguo amigo suyo y también compañero de selección como Javier Mascherano, a quien se le termina el contrato con el Hebei Fortune y planea jugar en algún sitio donde pueda estar con su familia, que por ahora permanece en España.



Pero en principio Estudiantes deberá competir con el Inter, de Miami, el equipo regenteado por el inglés David Beckham, que también lo pretende para su primera participación en la Major Soccer League (MLS) estadounidense. Mariano Andújar, el propio Milito y la "Gata" Fernández son otros que hacen fuerza para que "Masche" sea "Pincha".