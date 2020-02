Viagem comercial de funcionários e empresários da província de Mendoza para a Ásia visa trocar tecno

POR AGENCIA TÉLAM 04 de noviembre de 2019

Funcionários de Mendoza e empresários da Câmara Argentina do Vinho a Granel se reuniram com a cúpula da China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC) para avançar no possível intercâmbio de vinho por financiamento e tecnologia não produzida em Mendoza, em uma nova viagem comercial para a Ásia.







Na terça-feira passada uma missão comercial liderada pelo governador Alfredo Cornejo viajou para a China e Dubai, com o objetivo de afiançar os laços comerciais e ampliar o horizonte de investimentos energéticos, em um mercado com constante crescimento.







Segundo explicou o ministro da Economia, Infraestrutura e Energia, Martin Kirchner, "uma das empresas chinesas em tecnologia eólica e solar está muito interessada".







"Ajudaria para que Mendoza possa resolver os encerramentos financeiros de alguns projetos de energia renovável e também desenvolver uma nova ferramenta para equilibrar possíveis estoques sobrantes de vinhos que venham a gerar pressão para os preços da cadeia", explicou o funcionário.