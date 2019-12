Víctimas de abuso eclesiástico chilenas rechazan designaciones de obispos promovidos por el Papa

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Las víctimas del abuso por parte del clero en Chile impugnaron y rechazaron los nombramientos de los dos nuevos obispos designados por el papa Francisco, por encubrir a ex sacerdotes culpables de pedofilia.



Se trata de monseñor Celestino Aos para guiar la Arquidiócesis de Santiago y monseñor Fernando Ramos para la de Puerto Montt, informó la agencia de noticias ANSA.



El portavoz de la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos, Helmut Kramer, impugnó estas nominaciones públicamente porque ambos obispos "encubrieron" a ex sacerdotes culpables de pedofilia, según la prensa local.



"Esta es una recompensa para las personas que prefieren la pesadilla y los abusadores sexuales y no han colaborado" por transparencia, subrayó Kramer.



Las críticas a las nominaciones también vinieron de Juan Carlos Cruz - denunciante de los abusos del sacerdote chileno Fernando Karadima que fueron presentadas desde 2004 - quien mantuvo una reunión con el Papa en el Vaticano y Jaime Concha, quien también denunció el caso de los abusos en los institutos de los Maristas, en Chile.