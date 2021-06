Victoria Argentina con dos sanjuaninos en cancha y dos suspendidos

Por el 3º weekend de la VNL, Volleyball Nations League, en la burbuja de Rimini en Italia, la Selección Argentina masculina pudo rehabilitarse de la derrota del miércoles frente a Italia por 3 a 0, y logró volver a la victoria al derrotar a Australia por 3 a 0 con parciales 25/18, 25/19 y 25/20. La formación inicial del seleccionado dirigido por Marcelo Méndez, la integraron dos sanjuaninos: Federico Pereyra como opuesto y Matías Sánchez como armador, haciendo su debut en la VNL 2021.

Argentina jugó bien y pudo imponerse claramente sobre los oceánicos. Federico Pereyra fue el goleador del partido con 15 puntos, mientras que Matías Sánchez aportó 3 para la victoria celeste y blanca, que mañana viernes cerrará este 3º weekend enfrentando a Japón, a las 8 ARG y con televisación en vivo a través de TyC Sports.

Además del trabajo eficiente y efectivo de Federico Pereyra en la ofensiva, en el armado Matías Sánchez tuvo un gran partido. Hizo jugar a todo el ataque argentino, repartiendo juego por igual, y prueba de ello lo marca la paridad en los puntos conseguidos en ofensiva por los centrales (14 de Loser y 10 de Ramos), los puntas (9 de Méndez y Martínez) y el opuesto (15 de Pereyra).

Sin embargo la nota curiosa de la jornada la protagonizaron los otros dos jugadores sanjuaninos que no pudieron entrar en juego y que mañana tampoco lo podrán hacer. Bruno Lima y Nicolás Lazo, junto con al líbero Dadani, fueron suspendidos por la organización en una situación confusa.

Los tres jugadores que se reincorporaron a último momento, fueron enviados a realizar trabajo diferenciado en pileta, a lo que la organización interpretó como una violación reglamentaria a la burbuja y por ello fueron sancionados por dos partidos. Evidentemente las normativas de la burbuja no están del todo claras para varios seleccionados y esta confusión obliga a no estar presentes en los dos juegos restantes del 3º weeekend, cumpliendo hoy con Australia y mañana frente a Japón. Es evidente que el error no fue de los jugadores y pasa por una mala interpretación del reglamento de burbuja por parte del cuerpo técnico argentino.

Ahora habrá que esperar hasta el 4º weekend desde el martes 15 al jueves 17 de junio para volver a ver jugar a Lima y Lazo que ayer frente a Italia fueron titulares. En un mal partido general para Argentina, que como dijimos cayó por 3 a 0 frente a Italia, Bruno Lima de opuesto fue el goleador argentino con 10 puntos, mientras que Nico Lazo aportó 6.

El entrenador Marcelo Méndez, sigue rotando el equipo y probando a los 18 jugadores del equipo, dándoles competencia a todos, lo que le sirve para definir los jugadores que representarán a Argentina en los Juegos Olímpicos de Tokio, ya que las chances de clasificar a semifinales de la VNL son casi nulas, y por ello el cuerpo técnico argentino utiliza este torneo para terminar de poner a punto al equipo, de cara a la cita olímpica en Julio en Japón.