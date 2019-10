Vidal, Bravo y Medel solidarios con Chile y reclaman al gobierno que "escuche al pueblo"

Arturo Vidal, Claudio Bravo y Gary Medel, tres de los futbolistas más exitosos de la selección chilena que juegan en Europa, se mostraron solidarios y preocupados por la crisis social que afecta a Santiago y varias ciudades chilenas luego de las revueltas populares que se iniciaron la semana pasada por un alza de las tarifas del subterráneo.



Desde sus perfiles de Twitter, los jugadores emblemas de "la Roja", como se conoce al seleccionado local, le reclamaron también a las autoridades y a la dirigencia política en general que "escuchen los reclamos del pueblo".



El arquero Claudio Bravo fue el primero en manifestarse ante esta situación, escribiendo un sentido mensaje y pidiendo un llamado a la unión de Chile y a no cometer actos de violencia.



"Ahora! es el momento de las respuestas, de las soluciones. El país quiere escuchar buenas noticias. La gente seguirá gritando a todo pulmón sus derechos y necesidades.Pero la violencia o la destrucción no nos representa y no nos llevará a la solución! Cuida lo que amas", escribió el guardameta del Manchester City inglés.



Vidal, futbolista que milita en el Barcelona de España, enfatizó por su parte: "Aguante mi Chile querido!!! Los políticos tienen que escuchar al pueblo cuando nos hacemos sentir. La gente lo está pasando muy mal y estamos diciendo BASTA!!!", comenzó escribiendo, reseña hoy el diario santiaguino El Mercurio.



El "Rey Arturo" agregó: "sigamos manifestándonos pacíficamente, por favor, sin violencia, sin saqueos. Sin hacernos daño!!! Rezo para que mi Chile querido esté mejor. Políticos por favor escuchen al pueblo".



El ex Boca Juniors Gary Medel, en tanto, también dedicó una crítica por la misa red social: "El descontento de Chile es evidente. Ojalá las autoridades escuchen al pueblo y dejen de jugar con él. Es hora que se pronuncien y dejen el silencio para que la violencia no siga".